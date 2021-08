La police de Minneapolis mettra fin aux arrêts de la circulation à faible niveau ⋆ 10z viral

(bienvenue/.)

Les policiers de Minneapolis ne procéderont plus à des contrôles routiers «prétextuels» pour des infractions de faible ampleur, a annoncé vendredi le maire Jacob Frey.

Frey et le chef de la police de Minneapolis Medaria Arradondo « ont finalisé une autre série de réformes dans le cadre des efforts en cours pour créer un système de sécurité communautaire plus juste et responsable », selon un communiqué de presse.

“À compter d’aujourd’hui, les agents de police de Minneapolis n’effectueront plus d’interpellations sous prétexte d’infractions telles que des onglets expirés, un objet suspendu à un miroir ou une licence expirée”, indique le communiqué.

L’annonce est intervenue après qu’Arradondo a précédemment déclaré aux agents dans une note interne que le changement de politique était en cours pour reconnaître “l’importance continue” de la façon dont le département peut “mieux utiliser le temps, les ressources et l’efficacité opérationnelle”, selon le Star Tribune.

Le mémo d’Arradondo indiquait que le bureau du procureur de la ville n’émettrait plus de contraventions pour conduite après suspension si le conducteur n’était pas en mesure de payer une amende ou des frais ou s’il n’y avait pas d’accident ou de conduite erratique qui « nuirait à la sécurité publique », selon le rapport.

En juin, Portland, Oregon, a également annoncé qu’elle ne procéderait plus à des contrôles routiers mineurs «au nom de la justice raciale».

L’annonce du maire est intervenue dans le cadre de sa proposition de budget 2022, qui comprend un financement pour embaucher plus de personnel dans le bureau du procureur de la ville pour examiner les enquêtes disciplinaires de la police et un analyste à temps plein pour les images de la caméra corporelle.

Le budget alloue de l’argent pour cinq classes de recrues pour MPD en mettant l’accent sur les «agents axés sur la communauté», ainsi que 7,8 millions de dollars pour le Bureau de la prévention de la violence. Il comprend également des investissements dans les loisirs et les programmes pour les jeunes – dont 500 000 $ pour la prévention de la violence chez les jeunes – et 500 000 $ supplémentaires « pour un système d’intervention précoce à la pointe de la technologie afin de garantir que les superviseurs et les dirigeants du département ont accès à des données en temps réel pour aider informer lorsqu’un officier peut avoir besoin d’un soutien supplémentaire ou n’est plus apte à servir.

La nouvelle intervient après qu’un juge a ordonné à la ville d’embaucher plus de policiers le mois dernier après que le conseil avait déjà voté à l’unanimité pour « définancer » le département, bien qu’il n’ait finalement réduit que le budget de fonctionnement.

