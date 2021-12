La police de New York arrête cinq suspects pour avoir volé des touristes du Rockefeller Center

Le NYPD a arrêté cinq personnes vendredi soir pour vol à la tire de touristes sans méfiance dans le Rockefeller Center bondé, dont l’un avait déjà fait 37 arrestations.

L’épinette de Norvège de 79 pieds, qui a été allumée au début du mois, attire des milliers de touristes chaque soir.

Un officier du NYPD, à gauche, patrouille près de l’arbre de Noël du Rockefeller Center, à New York. (Photo AP/Bebeto Matthews)

La police a mené l’opération vendredi soir après avoir reçu plusieurs plaintes de vol à la tire dans la région.

LE MAIRE DE NYC, BILL DE BLASIO, AFFIRME QUE LA VILLE EST «BEAUCOUP PLUS SRE» AUJOURD’HUI QUE QUAND IL A PRIS SES FONCTIONS MALGRÉ L’AUGMENTATION DES MEURTRES

Pablo Lechon, Gary Teasley, Christian Tutasig, Alejandra Melendez et Carman Marlene ont été arrêtés et tous accusés de vol qualifié et de bousculade.

Il s’agissait de la 38e arrestation de Gary Teasley, 65 ans, selon la police.

Le commissaire du NYPD, Dermot Shea, a vivement critiqué une loi sur la réforme de la liberté sous caution qui a été adoptée en 2019, qui a supprimé la caution en espèces pour la plupart des infractions de faible ampleur et des crimes non violents.

Shea a qualifié cela de « folie » en octobre, affirmant qu’il n’y avait « pas d’autre moyen de décrire le crime qui en a résulté et qui a découlé de la loi désastreuse sur la réforme des cautions ».