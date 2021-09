La police de New York sauve un homme tombé à 30 pieds dans un égout pluvial

La voiture électrique Han de BYD, photographiée ici au salon de l’auto de Shanghai 2021, est l’un des véhicules à énergie nouvelle les plus populaires en Chine. Evelyne Cheng | CNBC GUANGZHOU, Chine — BYD a vendu 61 409 véhicules à énergie nouvelle en août, soit plus de quatre fois la quantité vendue il y […] More