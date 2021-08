La police de Pékin arrête la star de la K-pop Kris Wu pour des allégations de viol – News 24

in

La police de Pékin a arrêté le célèbre chanteur de K-pop sino-canadien Wu Yifan, connu sous le nom de « Kris Wu », en tant que suspect de viol, rapporte le Global Times. Des officiers du district de Chaoyang ont déclaré samedi que la star aurait “à plusieurs reprises incité de jeunes hommes à avoir des relations sexuelles” avec lui.

L’arrestation intervient plus d’une semaine après qu’une jeune femme a révélé que l’artiste avait séduit des adolescents sous prétexte de sa possible apparition dans l’un de ses clips. Face à cette plainte, plusieurs marques chinoises et internationales lui ont retiré son parrainage.

Lors d’une interview avec un portail local, l’« influenceur » de 19 ans Du Meizhu a dénoncé que Wu l’avait violée alors qu’elle avait 17 ans et a expliqué que les victimes avaient été trompées et emmenées dans des bars pour boire de l’alcool. Il a même affirmé que le chanteur avait tenté d’acheter son silence avec 500 000 yuans (environ 77 100 dollars), bien qu’il ait assuré qu’il poursuivrait le procès.

Wu, à son tour, a rejeté toutes les accusations portées contre lui.