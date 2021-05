La police de Portland s’en prend enfin au BLM pour avoir bloqué des routes et harcelé des automobilistes – RedState ⋆ .

L’un des problèmes persistants avec les manifestations / émeutes du BLM a été la coutume des militants du BLM de bloquer les rues et d’empêcher les voitures de traverser une zone dans laquelle ils agitent.

Bien que ce blocage et ce harcèlement d’automobilistes se soient produits dans tout le pays et aient entraîné des morts et des agressions, la police ne semble pas agir pour arrêter ce genre d’action.

Jusqu’à, peut-être, maintenant.

La police de Portland, ces types qui ont été considérablement gênés par les politiciens au-dessus d’eux, vient d’annoncer qu’ils enquêtaient et poursuivaient les gens qui ont bloqué les rues et harcelé les automobilistes lors d’incidents le 6 mai.

Communiqué de presse: Enquête sur les confrontations entre personnes dans une foule bloquant la circulation et les automobilistes se poursuit – Assistance publique demandée

Lien: https://t.co/s3U6YiI3GL pic.twitter.com/7P3MyA014H – Police de Portland (@PortlandPolice) 30 mai 2021

Comme l’explique la police, ils ont reçu un rapport faisant état d’un «piéton heurté par une voiture» par rapport au BLM se trouvant dans la rue. Mais lorsque la police a répondu, elle n’a trouvé aucun plaignant. Ce qu’ils ont vu, c’est un grand groupe portant des armes à feu qui s’éloignait de la zone.

Mais alors que la police est restée dans la zone à la recherche du «piéton», le groupe BLM parcourait la zone, harcelant les gens dans d’autres voitures,

D’autres appels sont venus de personnes qui conduisaient des véhicules dans le quartier et qui ont été bloquées par la foule dans la rue. Une personne a déclaré que des personnes dans la foule avaient brisé les vitres de leur véhicule, endommagé des pneus et les avaient aspergées d’une sorte d’irritant près de North Interstate Avenue et de North Killingsworth Street. Une personne dans un autre véhicule bloqué par la foule près de North Alberta Street et North Michigan Avenue s’est disputée avec des personnes qui l’ont entouré et lui ont pris une arme à feu, ainsi que des outils et des clés. [….] Une personne a été transportée en ambulance à l’hôpital à la suite de l’une des altercations.

Maintenant, nous avons expliqué comment le groupe a arrêté un automobiliste, Joe Hall, dans la rue et a encerclé son véhicule, pointant des armes sur lui (voir lien précédent). Ils ont ensuite pris ses clés de son camion et quand il est sorti pour les récupérer, l’un d’eux a pointé une arme sur lui, il a soulevé une arme à feu. Quelqu’un l’a ensuite plaqué par derrière, ils ont pris son arme et l’auraient battu.

Comme Hall l’a expliqué à KPTV, il s’est retrouvé avec un poumon partiellement effondré, deux vertèbres inférieures fracturées, 5 côtes cassées, une clavicule cassée et un traumatisme crânien. Hall a déclaré qu’il avait tenu bon et qu’il «recommencerait», mais qu’il en avait assez de Portland et qu’il déménagerait hors de la zone.

Vous pouvez voir l’incident réel avec les gens armés ici, si vous cliquez sur la vidéo YouTube (mais revenez tout de suite).

Cela semble une chose évidente sur laquelle la police devrait enquêter. Mais, il faut le mentionner, car la police n’a pas semblé se soucier de ce qui se passe tout le temps, en particulier à Portland. Donc, naturellement, à cause de cela, la situation s’est aggravée avec ces gens qui pensent qu’ils sont vraiment propriétaires des rues et peuvent faire ce qu’ils veulent et abuser des automobilistes comme ils le veulent. Maintenant, on dirait que la police pourrait enfin demander des comptes à certaines de ces personnes. C’est, malheureusement, digne d’intérêt en ce qui concerne Portland.