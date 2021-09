La police de Thames Valley a appelé les enfants de Newport Pagnell qui jouaient à la marelle | Royaume-Uni | Nouvelles

Les trois enfants de Sarah Goodwin, âgés de six, neuf et treize ans, avaient utilisé de la craie pour créer des contours pour le jeu traditionnel lors d’une promenade devant leur maison à la fin des vacances d’été. Les gravures ont ensuite été emportées, mais la police et l’association locale de logement auraient été appelées, après avoir reçu des plaintes pour “vandalisme”.

Sarah, de Newport Pagnell, dans le Buckinghamshire, a déclaré: “Je suis désolée, mais quiconque pense qu’il faut se plaindre a un grave problème. quand la pluie viendra dans quelques jours, elle sera partie.

“Je profite peut-être des derniers beaux jours avant le début de l’hiver.

« Les enfants ont adoré et moi aussi. Ils ont joué pendant environ trois heures et demie avec des amis et des voisins, 12 enfants au total âgés de 4 à 13 ans.

“Ils ont beaucoup ri et se sont bien amusés. J’ai adoré l’esprit communautaire que cela a apporté.”

L’ancienne enseignante a également partagé sa colère sur un groupe Facebook appelé Family Lockdown Tips and Ideas, dit Plymouth Live.

Elle a écrit: “Que pensez-vous des enfants qui traînent sur le trottoir? Rien d’offensant.”

“Mes enfants ont 6, 9 et 13 ans, plus leurs amis. De la marelle, des pistes pour trottinettes, du dessin autour d’eux et ça s’est complètement emporté quelques jours plus tard.

« Des plaintes ont été déposées à ce sujet auprès du logement et de la police. Je pensais que les enfants qui jouaient dehors étaient mieux que de rester assis devant des écrans. »

Malgré les appels présumés à la police de Thames Valley, Sarah a depuis laissé ses enfants jouer à nouveau avec la craie.

Elle a ajouté: “Ils ont joué plus à la marelle, quelle heure est-il M. Wolf? a fait une route pour les vélos avec des feux de circulation, des ronds-points et un parking, à laquelle même les passants se sont joints.

“Ils ont adoré.”

Sarah a reçu des centaines de commentaires en ligne de personnes offrant leur soutien.

Une maman a posté: “Honte à vous de laisser vos enfants s’amuser au grand air avec un peu de craie innocente. Sérieusement, je ne peux pas croire que quelqu’un se soit plaint de cela. Ne laissez pas un idiot gâcher votre plaisir. “

Un autre a écrit: “Certaines personnes ont besoin d’une prise en main, le farinage des enfants est vite emporté.”

Un troisième a déclaré: “Les enfants ne peuvent plus rien faire. Je ne peux pas croire que la police ait été impliquée à propos d’un matériau naturel.”