La police de Tokyo arrête un homme pour avoir revendu environ 200 consoles et jeux

Image : La vie de Nintendo

La demande dépassant l’offre dans l’espace de jeu, cela a entraîné une augmentation du scalping et des vols, un autre exemple apparaissant dans les médias japonais (via Sankei et Kotaku). Les systèmes Switch et les PS5 en particulier étant difficiles à trouver au Japon, un homme chargé d’une quantité importante de stock à livrer a fini par les vendre en privé à profit.

La police de Tokyo a confirmé qu’un homme avait été arrêté après avoir vendu environ 200 consoles et jeux. Le chômeur (les médias japonais rapportent souvent son statut d’emploi lorsqu’ils rapportent des arrestations) a reçu les marchandises pour des livraisons à domicile en octobre, mais les a plutôt vendues à des magasins du quartier populaire d’Akihabara ; la valeur des marchandises aurait été d’environ 5,8 millions de yens (environ 51 100 USD) et le bénéfice de l’homme sur ses ventes serait d’un peu plus de la moitié de ce montant.

C’est une histoire décourageante bien sûr (les vols de livraisons ont été une histoire majeure dans le monde avec le lancement des consoles PS5 / Xbox Series l’année dernière), et l’homme aurait séjourné dans divers cybercafés (où des cabines de couchage sont disponibles) autour de Tokyo. Il est cité comme disant qu’il a commis le vol en raison de problèmes d’argent, mais qu’il a largement dépensé les gains en pariant sur les courses de chevaux.

Le stock des derniers systèmes de jeu est actuellement insuffisant au Japon (comme dans de nombreux endroits), avec des rapports précédents selon lesquels les ventes de Switch OLED ont été limitées par la faiblesse des approvisionnements.

Un état de choses plutôt triste à tous égards, dirions-nous.