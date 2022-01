La police de Virginie identifie une cinquième victime possible d’un « tueur de paniers d’achat »

Les restes d’une femme retrouvés dans un caddie cette semaine à Washington, DC ont été positivement identifiés par des responsables de la police samedi, selon des informations locales.

Sonya Champ, 40 ans, serait la cinquième victime d’un certain nombre de meurtres perpétrés par un agresseur en série surnommé le « tueur de caddie », selon NBC News.

Vendredi soir, deux autres femmes ont été positivement identifiées par des responsables de la police de Virginie.

Le chef de la police du comté de Fairfax, Kevin Davis, a déclaré aux journalistes que l’analyse ADN avait été utilisée pour identifier Cheyenne Brown, 29 ans, de Washington, DC, et Stephanie Harrison, 48 ans, de Redding, en Californie, qui ont été trouvées à Alexandria, en Virginie. ., le 15 décembre 2021.

LA 4ÈME VICTIME ALLÉGUÉE DE « TUEUR DE PANIER D’ACHAT » POURRAIT MANQUER UNE FEMME DE CALIFORNIE

« Il s’attaque aux faibles, il s’attaque aux vulnérables et il fait des choses indescriptibles avec sa victime », a déclaré Davis. « Notre tueur de caddie fait des choses innommables avec ses victimes. »

Victimes du tueur en série présumé de Virginie, surnommé « le tueur de paniers d’achat ». (FOX 5 CC (WTTG))

La police soupçonne Anthony Robinson, 35 ans, de Washington, DC, qui a été arrêté et inculpé en novembre pour le meurtre de deux autres femmes, est à l’origine de ces meurtres.

Les enquêteurs pensent que Robinson a transporté les corps d’Allene Elizabeth Redmon, 54 ans, et de Tonita Lorice Smith, 39 ans, dans un caddie avant que leurs restes ne soient découverts à Harrisonburg, en Virginie.

« Nous pensons qu’il a également transporté au moins une de nos victimes du comté de Fairfax dans un caddie », a déclaré Davis.

Robinson a été répertorié comme le « suspect principal et singulier » dans les meurtres de Brown et Harrison, et des accusations criminelles devraient être portées contre lui.

Anthony Robinson (Département de police de Harrisonburg)

LE ‘SHOPPING CART KILLER’ DE VIRGINIA EN GARDE APRÈS LA DÉCOUVERTE DE 4 CORPS

Le major de la police du comté de Fairfax, Ed O’Carroll, a déclaré que Robinson était en outre suspecté du meurtre de Champ en raison de « preuves numériques qui le placent dans le même voisinage au moment de la disparition de la victime ».

Panier où les détectives des homicides de Fairfax ont trouvé des restes humains. (Bureau du shérif du comté de Fairfax)

Les responsables ont déclaré qu’ils pensaient qu’il avait pris contact avec ses victimes via des sites de rencontres.

« Nous ne revenons que de quelques mois, deux ou trois mois », a déclaré David aux journalistes. « Et c’est ce qui nous inquiète. Il n’est pas soudainement devenu ce qu’il est il y a trois mois.

« Nous examinons minutieusement ses allées et venues, ses relations, ses antécédents professionnels pour déterminer si, en fait, il y a d’autres victimes », a-t-il ajouté.

Fox News n’a pas pu contacter immédiatement le service de police métropolitain de Washington, DC pour commenter.