La police détermine que le détenu est le seul auteur du crime dans le bar de Madrid

30/12/2021 à 20h36 CET

La police nationale décide que le l’homme arrêté la nuit dernière est le seul auteur du double crime s’est passé à l’aube le mardi dans un bar à frites de Parla, afin qu’ils ne recherchent pas plus de personnes impliquées et considèrent l’affaire clarifiée, ont indiqué des sources policières à Europa Press.

Les agents du Groupe VI des Homicides n’ont mis que quelques heures pour élucider ce double homicide en raison du nombre d’indices et de traces que le désormais arrêté aurait laissé dans l’établissement. Ça oui, Les mêmes sources nient qu’il y avait des documents personnels de l’auteur ou des images de caméras de sécurité à proximité pour être enregistré.

Ce que les agents sont clairs, c’est que le détenu a agi seul et qu’il n’y avait personne d’autre dans ce bar lundi soir. Et c’est qu’une fois la porte fermée, des voisins ont vu trois personnes à l’intérieur avec de la musique à l’aube.

Le groupe des homicides a exclu que le mobile du double meurtre était un volComme la caisse ne manquait pas, elle n’était même pas ouverte si vous voulez. Rien de valeur ne manque non plus. En principe, ils n’envisagent pas non plus qu’il s’agisse d’une question liée à la drogue. Au contraire, en raison de la cruauté que présentaient les cadavres, il pourrait s’agir davantage d’une querelle très personnelle, d’une dette ou d’un règlement de compte.

Il a tenté de mettre le feu aux locaux sans succès

Le seul impliqué, interpellé ce mercredi à 20h00, est un Homme de 52 ans de nationalité espagnole, sans antécédents et prévisiblement connu des deux victimes: le propriétaire du bar, Rubén MR, et José Ángel A., un ami connu sous le nom de « El Maño », tous deux espagnols de 62 et 51 ans, respectivement.

En ce moment, les autopsies qui sont pratiquées à l’Institut de Médecine Légale sur les deux cadavres, qui ont présenté dans un cas de nombreux coups de couteau et dans un autre des coups importants et quelques coups de couteau, ce sont donc des morts violentes.

C’est David, le serveur d’un restaurant près de la friture, qui a prévenu la police mercredi après 15 heures lorsqu’ils se sont présentés sur les lieux, depuis Il a été surpris qu’à ce moment-là il n’était toujours pas ouvert, et voyez qu’il y avait du verre brisé, du sang et un corps gisant sur le sol. Une patrouille d’agents s’est approchée des lieux, et après avoir forcé l’entrée, ils sont entrés dans les lieux, trouvant un cadavre à l’intérieur du bar et l’autre à quelques mètres.

Plus tard, des agents de la Police Judiciaire et Scientifique sont arrivés, qui a inspecté l’intérieur à la recherche d’indices possibles. En ce moment, ils analysent plusieurs objets tranchants trouvés sur les lieux, comme un couteau, un bâton et des ciseaux ensanglantés.

La police a également vérifié qu’une partie de la cuisine est brûlée et que le propriétaire a un brûlé. Apparemment, le meurtrier aurait tenté de mettre le feu à l’ensemble des locaux en allumant la cuisine et quelques rideaux, le tout pour éliminer des preuves, mais sans succès. En effet, il semble que l’homme arrêté ait traîné les corps pour tenter de les brûler, que le feu ait été bientôt éteint. La friteuse n’avait pas de gaz et n’a donc pas explosé.

Le détenu était au poste de police, il ira donc probablement au tribunal demain ou après-demain, jour de l’an.