la police dévoile des indices qui révéleraient la cause de sa mort

L’acteur de Full house Il a été trouvé dans sa chambre à l’hôtel Ritz-Carlton Orlando. Saget aurait été retrouvé allongé sur le dos sur le lit, le bras gauche en travers de la poitrine et le bras droit sur le côté. Ainsi, la main sur la poitrine pourrait indiquer une crise cardiaque.

Décès de Bob Saget, star de « Full House »

Des sources proches ont révélé à TMZ que la police analysait la révélation de l’acteur la semaine dernière selon laquelle il avait récemment combattu Covid-19, car il a été rapporté que le développement de caillots sanguins est une complication possible dérivée du virus.

Compte tenu de toutes ces possibilités, il est difficile de déterminer une cause de décès à l’heure actuelle, il faudra donc attendre que le médecin légiste obtienne les résultats toxicologiques de Bob, ce qui prendra entre 10 et 12 semaines, lorsque le bureau d’Orange Co. pourra en faire quelques-uns. confirmation à ce sujet.