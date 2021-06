La police devra désormais faire une demande publique de vidéos de sonnette Ring, selon Amazon

La sonnette vidéo Ring. (Photo de la bague)

Afin de réduire les inquiétudes concernant la vie privée et les libertés civiles, Amazon exigera des services de police à la recherche de données vidéo Ring Doorbell qu’ils fassent des demandes publiques d’informations sur le portail utilisateur ouvert et non plus comme des enquêtes privées aux personnes qui possèdent les images.

Le changement de politique, publié pour la première fois dans Ring Blog, vise à créer de la transparence et de la responsabilité, selon le message.

« À partir de la semaine prochaine, les agences de sécurité publique ne pourront demander des informations ou des vidéos à leurs communautés que via une nouvelle catégorie de publication consultable publiquement sur les voisins appelée Demande d’assistance », selon le blog.

« Tous les messages de demande d’assistance seront visibles publiquement dans le fil Neighbours et enregistrés sur le profil public de l’agence. »

On estime que 2 000 services de police à travers le pays passent un contrat avec Ring et l’application Neighbours pour accéder aux images recueillies par des millions de sonnettes de caméras populaires. En règle générale, les propriétaires de sonnettes reçoivent un message privé via le réseau Ring indiquant que les enquêteurs souhaitent un flux vidéo spécifique.

Mais des groupes de défense des libertés civiles ont critiqué Amazon et Ring pour les sonnettes, affirmant que la technologie avait considérablement élargi les pouvoirs de surveillance de la police sans une sensibilisation suffisante du public. Lors de la réunion du mois dernier, les actionnaires d’Amazon ont à peine rejeté une proposition d’audit du bilan de l’entreprise en matière de droits civils et de diversité. La proposition citait spécifiquement l’application Ring and the Neighbours.

L’entreprise a également clarifié le caractère volontaire de toute participation aux forces de l’ordre.

“Les messages de demande d’assistance sont opt-in, rien n’est partagé avec aucune agence à moins que vous ne suiviez activement les étapes pour choisir de le faire”, selon le message. « Vous pouvez également supprimer les messages de demande d’assistance de votre flux. Si vous avez précédemment refusé les demandes de vidéo, vous ne serez pas averti lorsque les agences de sécurité publique publieront une demande d’assistance.

Amazon a acheté Ring il y a trois ans. Depuis lors, il est devenu l’un des produits de surveillance à domicile les plus populaires du pays.

En novembre dernier, un groupe de sénateurs américains a envoyé une lettre ouverte au PDG et fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, demandant des précisions sur la façon dont Ring utilise les données client. Parmi les préoccupations spécifiques figurait l’utilisation potentielle de Ring par Amazon en conjonction avec son logiciel de reconnaissance faciale Rekognition.