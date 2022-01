La police du Capitole a signalé la rhétorique incendiaire de Louie Gohmert 3 jours avant l’attaque

Pendant le mandat présidentiel de Donald Trump, Louie Gohmert était l’un de ses plus fidèles flagorneurs. Et après que Trump a perdu les élections en 2020, le membre du Congrès du Texas n’était pas tout à fait prêt à lâcher prise. Ainsi, trois jours avant l’attaque du 6 janvier, Gohmert est allé sur Newsmax et a déclaré aux téléspectateurs que si les résultats n’étaient pas annulés, « [it would] signifie la fin de notre république, la fin de l’expérience de l’autonomie gouvernementale.

[Photo by Caroline Brehman/CQ-Roll Call, Inc via .]

Le républicain a poursuivi: « Mais en fin de compte, le tribunal dit: » Nous n’allons pas toucher à cela. Vous n’avez aucun recours – en fait, la décision serait que vous deviez descendre dans la rue et être aussi violent qu’Antifa et BLM.

Selon Betsy Woodruff de Politico, les commentaires ont été notés dans une « Évaluation d’événement spécial datée du 3 janvier 2021 – analysant les menaces associées au vote imminent du Congrès sur la certification des votes électoraux le 6 janvier ».

Lors d’une apparition sur MSNBC, Woodruff a expliqué :

Voir également



« Le problème avec des commentaires comme celui-ci est que toutes les personnes qui les entendent ne sont pas les consommateurs d’informations les plus avertis. Lorsque vous avez des législateurs qui font des commentaires du genre « vous devez sortir dans la rue et être violent », c’est le genre de chose qui inquiète les gens qui sont dans l’espace du renseignement, et cela inquiète les gens du département de police du Capitole. à peine trois jours avant cette attaque extraordinairement violente contre le Capitole.

Todd Neikirk

Todd Neikirk est un écrivain politique et technologique basé dans le New Jersey. Son travail a été présenté sur psfk.com, foxsports.com et PoliticusUSA. Amoureux des animaux de compagnie, il est connu pour sa contribution au magazine Pet Lifestyles. Il aime le sport, la politique, la technologie et passer du temps à terre avec sa famille.

Lien source