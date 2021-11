La police du Capitole intimide les témoins des émeutes du Capitole du 6 janvier

Un dénonciateur de l’intérieur du département de police du Capitole de Washington, DC a porté une allégation étonnante contre ses propres employeurs. Après avoir accepté de coopérer avec une enquête de la Chambre liée aux événements du 6 janvier, l’initié a déclaré que les flics du Capitole tentaient d’intimider les témoins pour qu’ils modifient les témoignages afin de favoriser leur version des événements.

De plus, le lanceur d’alerte estime que le comité de la Chambre enquêtant ce jour-là se montre « trop facile » avec la police au cours de l’enquête.

C’est selon un rapport de Politico de mercredi qui décrit une relation trop confortable entre la police du Capitole et le panel d’enquête, qui, selon l’initié anonyme, l’a fait craindre qu’il ne puisse jamais y avoir de véritable contrôle des actions de la police ce jour-là.

Politico a confirmé que l’officier, qui a depuis quitté la force, se trouvait au centre de commandement du département lors de l’attaque.

À un moment donné, un membre du comité a demandé au dénonciateur si un avocat du service de police pouvait être présent pendant sa déposition de 90 minutes. Cela l’a alarmé, car il n’avait dit à personne qu’il coopérait à l’enquête, et il n’avait aucune idée de comment l’un des avocats de la police avait pu être au courant de son entretien avec les enquêteurs.

Il n’a pas permis aux avocats de la police d’être là et ils n’ont finalement pas été présents. Mais il a quand même exprimé ses doutes sur l’ensemble de la situation :

Ils ne vont pas faire un véritable examen de la police du Capitole. Je pense que c’est un effet effrayant qu’ils soient au lit avec l’avocat général.

Bien qu’un porte-parole du département déclare que leurs actions ce jour-là ont été « examinées de manière exhaustive par de multiples examens », le dénonciateur reste sceptique :

Il est évident qu’ils [Capitol Police] veulent intimider les gens et personne ne dira quoi que ce soit de mal du ministère ou de tout ce qui s’est passé avec les avocats assis dans la salle. Il semble que le comité transporte de l’eau pour la direction de la police du Capitole.

Si ces allégations s’avèrent vraies, cela pourrait signifier qu’un cas entièrement nouveau serait justifié – un cas non entaché d’une présence policière intimidante.

