La police du Kosovo saisit plus de 300 équipements de crypto-minage en pleine crise énergétique

Les forces de police du Kosovo ont saisi plus de 300 plates-formes minières cryptographiques quelques jours après avoir annoncé une répression. Un rapport a annoncé cette nouvelle plus tôt dans la journée, citant trois annonces distinctes de l’agence d’application de la loi. La première annonce a été faite le 6 janvier et les deux autres le 8 janvier. Lors du premier raid, les policiers ont saisi 67 plates-formes.

Les enquêteurs du secteur régional des enquêtes au sein de la direction régionale du sud de Mitrovica auraient effectué le premier raid après avoir soupçonné des activités illégales dans la région. Après la saisie, les policiers ont pu identifier la personne qui actionnait les machines.

La police a informé le procureur de l’affaire, qui a suggéré que les autorités douanières enquêtent plus avant sur l’affaire et sur l’équipement. À la suite d’une enquête plus approfondie, les douanes et la police du Kosovo ont réussi à saisir 272 autres pièces d’équipement d’extraction de crypto dans la municipalité de Leposavic le 8 janvier.

Plus précisément, les autorités ont saisi 128 mineurs AntMiner S9i 14,0T, 117 mineurs AntMiner S9 13,5T, cinq appareils AntMiner S9 13,0T, 19 plates-formes AntMiner S9i 14,5T et trois machines AntMiner S9 10,5T. La police a arrêté une personne lors de ce raid.

Le troisième raid a eu lieu plus tard, le 8 janvier, lorsque des unités du poste de police du nord de Pristina ont aidé le distributeur d’électricité du Kosovo, Kompania Kosovare për Distribuim me Energji Elektrike (KEDS), à capturer 39 autres mineurs. Selon l’annonce, 35 plates-formes étaient opérationnelles au moment du raid.

Un état d’urgence de 60 jours

Cette nouvelle intervient après la fermeture de la plus grande centrale électrique au charbon du Kosovo en décembre en raison d’un problème technique. En conséquence, le pays a dû importer environ 40 % de son électricité consommée de Serbie. Cependant, la production d’électricité de la Serbie a chuté de 33 % en raison des basses températures et des fortes chutes de neige, entraînant des prix plus élevés.

Pour faire face aux ressources disponibles, le gouvernement a annoncé en décembre un état d’urgence de 60 jours pour faire face à la crise énergétique du pays. Le gouvernement a également introduit une interdiction générale du Bitcoin (BTC / USD) et du minage de crypto-monnaies la semaine dernière.

Selon le gouvernement, l’état d’urgence lui a permis d’imposer des coupures d’électricité et de réaffecter des fonds pour les importations. Alors que BTC n’a pas encore répondu aux préoccupations ESG, les critiques ont critiqué la décision du gouvernement d’interdire son exploitation minière.

D’autre part, le ministre de l’Économie du Kosovo, Artane Rizvanolli, a félicité les forces de police pour la confiscation des plates-formes minières cryptographiques. Il a noté que le raid permettrait d’économiser des dizaines de milliers d’euros d’argent des contribuables. Rizvanolli a ajouté que la reprise des plateformes de crypto-minage garantirait que des centaines de familles kosovares aient accès à l’électricité pendant la crise actuelle.

