La police du Minnesota arrête plus de 60 personnes pour émeute lors de manifestations à la suite d’une fusillade mortelle par la police ⋆ .

La police du Minnesota a arrêté mardi soir plus de 60 personnes pour émeutes et autres infractions lors de manifestations contre la fusillade mortelle de Duante Wright par la police plus tôt cette semaine.

La police a utilisé des grenades éclair et du gaz anti-émeute sur les manifestants, dont certains auraient jeté des briques sur des policiers.

“Malheureusement, encore une fois, certains citoyens ont décidé de sortir et de jeter ces briques et ces autres objets aux forces de l’ordre et ce type de comportement n’est pas acceptable et nous n’allons tout simplement pas le tolérer”, a déclaré le colonel de la patrouille d’État Matt. Dit Langer.

Wright, 20 ans, a été mortellement abattu lors d’un arrêt de la circulation dimanche dans la banlieue de Minneapolis au Brooklyn Center.

L’officier de police du Minnesota qui a abattu Wright, Kim Potter, un vétéran de 26 ans, a démissionné mardi.

Dans l’audio de la vidéo de la caméra du corps de la police de l’incident, Potter semble dire qu’elle pensait avoir sorti un pistolet Taser de son étui, pas une arme de service.

Wright est remonté dans sa voiture après avoir été abattu et est parti. Il s’est écrasé à une courte distance et est mort.

Les émeutes se produisent alors que l’agent de police de Minneapolis Derek Chauvin est jugé pour meurtre et homicide involontaire coupable en relation avec la mort de Floyd le 25 mai 2020, décédé en garde à vue après une arrestation.

Lien source