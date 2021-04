La police du Minnesota tuant Daunte Wright montre à nouveau à quel point les contrôles routiers peuvent être mortels

Le meurtre par la police de Daunte Wright, un homme noir de 20 ans, à la suite d’un arrêt de la circulation à Brooklyn Center, Minnesota, intervient alors que l’ancien policier Derek Chauvin est jugé pour le meurtre de George Floyd à environ 16 km au sud. La mort de Wright, l’une des plus de 260 fusillades mortelles de la police qui ont déjà eu lieu cette année, est un autre rappel de la rapidité avec laquelle toute interaction policière peut devenir mortelle – en particulier pour les Noirs américains.

Wright a été arrêté par la police dimanche après-midi; sa mère, Katie Wright, a déclaré que son fils l’avait appelée alors que l’arrêt se produisait pour lui poser des questions sur l’assurance – elle dit que la voiture lui avait appartenu et qu’elle l’avait donnée à Wright deux semaines auparavant. Sa mère a également déclaré que Wright avait dit à ses agents l’avoir informé qu’il était arrêté parce qu’il y avait un assainisseur d’air suspendu au rétroviseur. La plupart des «objets suspendus entre le conducteur et le pare-brise», y compris les assainisseurs d’air, sont illégaux dans l’État. La police, cependant, a déclaré lundi que Wright avait été arrêté pour avoir des étiquettes périmées sur sa voiture.

La police aussi disent qu’ils ont découvert après l’avoir arrêté qu’il y avait un mandat d’arrêt contre Wright. La mère de Wright dit qu’elle l’a entendu dire de sortir de son véhicule et que «j’ai entendu des policiers dire: ‘Daunte, ne cours pas.’»

Une vidéo de la caméra du corps de la police publiée lundi après-midi montre Wright à l’extérieur de la voiture, les mains derrière le dos. Alors qu’un policier s’apprête à le menotter, il s’échappe et rentre dans sa voiture. Un officier tente de le faire sortir, tandis que la caméra corporelle montre un officier visant une arme à feu sur Wright.

Cette arme se décharge; Wright a été abattu. La voiture s’éloigne. L’officier avec l’arme à feu peut être entendu dire: “Oh merde, je viens de lui tirer dessus.” Le chef de la police du Brooklyn Center a déclaré qu’il pensait que le coup était une «décharge accidentelle», et que, étant donné que l’officier peut être entendu crier «Taser» que l’officier a sorti son arme de poing par erreur.

Wright est mort à quelques pâtés de maisons de la fusillade après avoir heurté un autre véhicule. Sa petite amie, qui avait besoin de soins pour des blessures non mortelles, était assise sur le siège passager.

Le Bureau of Criminal Apprehension du Minnesota – l’agence d’application de la loi qui a supervisé l’enquête de l’État sur la mort de George Floyd – a entamé un examen de la fusillade.

«Nous voulons que justice soit rendue pour Daunte», a déclaré Katie Wright lors d’un mémorial après la fusillade.

Des centaines d’habitants du Brooklyn Center ont manifesté jusque tard dans la nuit lors de manifestations qui ont abouti à un rassemblement devant le département de police du Brooklyn Center, qui a vu des manifestants exiger des comptes alors que les agents les repoussaient avec des grenades flash-bang et des gaz lacrymogènes.

La police a finalement déclaré le rassemblement – dans lequel certains manifestants lançaient des objets sur des officiers blindés – un rassemblement illégal et a ordonné à la foule de partir ou d’être arrêtée.

La mère de Wright a appelé les manifestants à être pacifiques dans leur plaidoyer, en disant: «Toute la violence, si elle continue, ce ne sera que la violence. Nous devons expliquer pourquoi mon fils a été abattu sans raison.

De nombreux parents ont posé des questions similaires. Plus de 1127 personnes ont été tuées par la police en 2020, selon Mapping Police Violence. Et beaucoup de ces parents ont eu des enfants noirs; les races de tous ceux qui ont été tués ne sont pas connues, mais parmi celles qui le sont, environ 30% des personnes tuées étaient noires.

Le fait de savoir qu’un nombre disproportionné de Noirs américains sont tués par la police peut rendre chaque rencontre dangereuse. Lors d’un autre arrêt de circulation récent et important – celui-ci en Virginie – le 2e lieutenant Caron Nazario, un homme Black Latinx, a été confronté à des officiers qui lui ont demandé, sous la menace d’une arme, de sortir de son véhicule.

Lorsque Nazario a dit aux policiers: «Honnêtement, j’ai peur de sortir», l’un d’eux a répondu: «Ouais, tu devrais l’être.»

Et il aurait dû l’être.

Le meurtre de Wright, le meurtre de Philando Castile (décédé il y a près de cinq ans non loin de l’endroit où Wright a vécu ses derniers moments), l’arrestation et la mort de Sandra Bland, et les nombreux autres Noirs tués témoignent du fait que les arrêts de la circulation sont intrinsèquement dangereux. Et cela a relancé le débat sur la nécessité des arrêts de la circulation.

Les contrôles routiers démontrent les préjugés de la police et peuvent être dangereux pour les conducteurs noirs

Comme l’écrivait Jordan Blair Woods, professeur de droit à l’Université de l’Arkansas, dans la Michigan Law Review, la police, comme beaucoup de Noirs américains, apprend à considérer les arrestations comme dangereuses – non pas pour ceux qui sont arrêtés, mais pour eux-mêmes.

«Les académies de police montrent régulièrement aux officiers stagiaires des vidéos des cas les plus extrêmes de violence contre les agents lors des contrôles routiers de routine afin de souligner que le travail banal de la police peut rapidement se transformer en situation mortelle s’ils deviennent complaisants sur les lieux ou hésitent à recourir à la force». Woods a écrit.

Mais dans un examen des données d’arrêt de la circulation en Floride de 2005 à 2014, Woods a trouvé cet état d’esprit inutile. Selon les données, la police avait 1 chance sur 6,5 millions d’être tué lors d’un contrôle routier et 1 chance sur 361 111 d’être gravement blessé. Dans l’ensemble, 98 pour cent des arrêts n’ont entraîné aucune blessure ou des blessures mineures aux agents.

Les chances des citoyens de survivre à une visite de routine avec la police ne semblent pas aussi bonnes; une étude réalisée en 2019 par Shea Streeter, actuellement boursière postdoctorale à l’Université du Michigan, a révélé qu’en 2015, environ 11% des meurtres commis par la police se sont produits à des arrêts de la circulation et des piétons dans tout le pays.

Ce qui complique les choses pour les Noirs, c’est qu’ils semblent être arrêtés plus souvent que les Blancs – dans certaines localités, par une large marge. Le Stanford Open Policing Project, une base de données de plus de 200 millions d’arrêts de circulation, a révélé qu’à St. Paul, non loin de l’endroit où Wright a été tué, les conducteurs noirs sont un peu plus de trois fois plus susceptibles que les conducteurs blancs d’être arrêtés; à San Jose, en Californie, les conducteurs noirs sont six fois plus susceptibles d’être arrêtés.

On peut soutenir que les pilotes de toutes les courses devraient être arrêtés à peu près au même rythme – ne pas signaler ou manquer un changement soudain de la limite de vitesse semble être des erreurs que tout le monde pourrait faire. Cela a conduit un certain nombre de chercheurs à essayer de comprendre cette disparité et, en général, ces études suggèrent que le problème a à voir avec les préjugés des officiers, conscients ou inconscients, qui jettent les Noirs comme intrinsèquement plus dangereux que leurs homologues blancs.

La question de savoir à quoi servent les arrêts est liée à cette idée. Comme l’a écrit un groupe de chercheurs de l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill et du Dartmouth College dirigé par le professeur de sciences politiques de l’UNC Frank R. Baumgartner dans un article de 2017, dans de nombreux départements, les arrêts de la circulation ont un double objectif: personne arrêtée, et comme une chance de faire un travail d’enquête pour l’agent. À bien des égards, ce système s’apparente à la technique d’arrêt et de fouille, une pratique la plus largement utilisée à New York et qui visait à découvrir un comportement criminel par le biais de fouilles dans les rues. Le programme a été jugé inconstitutionnel.

Comme l’écrivait Baumgartner, «les agents sont formés pour utiliser les contrôles routiers comme stratégie d’application générale visant à réduire les crimes violents ou le trafic de drogue. Lorsque les agents servent ces objectifs plus larges, ils effectuent un arrêt d’enquête, et ces contrôles ont peu (voire rien) à voir avec la sécurité routière et tout à voir avec les personnes qui semblent suspectes. »

Si les conducteurs noirs sont considérés comme plus suspects et que la police est formée pour considérer les contrôles routiers comme dangereux en général, cela crée un problème sérieux. Lorsqu’un conducteur noir est arrêté, l’interaction est plus susceptible de commencer avec l’agent encore plus sur ses gardes pour les ennuis qu’ils ne le seraient autrement.

Cela peut conduire au type d’escalade rapide observé dans le cas de Nazario, dans lequel les officiers ont tenté de gérer l’arrêt par la violence: d’abord avec une arme et des menaces, puis avec une force non létale. Des images de la caméra corporelle diffusées pendant le procès de Chauvin, par exemple, montrent un officier en train de dessiner son arme peu de temps après avoir approché le véhicule de Floyd et lui criant de «Mettez vos putains de mains en l’air maintenant».

Tout cela met les conducteurs noirs en danger de mort. Les représentants des forces de l’ordre ont fait valoir que les arrêts étaient nécessaires – «nous trouvons des drogues, des preuves d’autres crimes … c’est un outil très précieux», a déclaré Kevin Lawrence, directeur exécutif de la Texas Municipal Police Association au Pew Charitable Trusts en 2019 – mais ces découvertes sont rares. À l’échelle nationale, environ 4% des interpellations ont abouti à des arrestations en 2015, selon le Bureau of Justice Statistics.

Cela amène un certain nombre d’activistes et d’élus à se demander si les risques que représentent les arrêts de la circulation pour les conducteurs – en particulier les conducteurs noirs – valent un si petit nombre d’arrestations.

Berkeley, par exemple, a récemment approuvé un plan visant à interdire aux agents d’effectuer des contrôles routiers pour des infractions qui n’ont rien à voir avec la sécurité; Oakland a mis en place une politique similaire. D’autres endroits, y compris le comté de Montgomery, Maryland et Cambridge, Massachusetts, ont également envisagé de telles mesures. Washington, DC, a dépouillé son service de police d’une partie de son autorité pour réglementer le code de la route, habilitant son service des transports à faire appliquer à la place. Le procureur général de New York a recommandé à New York de faire un changement similaire.

L’efficacité à long terme de ces mesures reste à voir. Mais ils représentent un pas vers la réforme et un pas loin du genre de maintien de l’ordre qui a laissé Wright mort.