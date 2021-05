La police du Mississippi pose avec un homme noir accusé d’avoir braqué une banque .

Black Twitter a des questions après que quatre officiers blancs du Mississippi avec des chiens ont posé pour une photo avec un suspect noir capturé.

Eric Boykin a été arrêté par des agents du service de police de Prentiss après avoir prétendument braqué une banque mardi après-midi, rapporte Yahoo. L’homme de Gulfport aurait cambriolé la banque Hancock, tirant une arme de poing sur l’un des caissiers et fuyant les lieux à pied avec une somme d’argent indéterminée.

Joe Rush, qui vit sur LeMoyne Blvd., a déclaré avoir vu Boykin dans son jardin avant de se diriger vers l’avant et de s’allonger dans un parterre de fleurs alors qu’un camion passait. Une fois le camion passé, l’agresseur a traversé le boulevard et a couru à travers les bois.

Eric Boykin (Crédit : Service de police de Prentiss)

“Il n’avait qu’une seule chaussure quand je l’ai vu et il a dû traverser le fossé derrière la maison parce que son autre chaussure était boueuse”, a déclaré Rush. “Il n’avait pas non plus d’argent sur lui parce qu’il n’avait qu’un short et un t-shirt.”

Les agents auraient trouvé la chaussure manquante de Boykin dans une cour au coin de Victors et LeMoyne et une partie de l’argent et un chapeau ont été retrouvés derrière la maison Rush. Il a pu échapper à une chasse à l’homme impliquant des agents de l’ATF, du FBI, du Mississippi Bureau of Investigation, du Mississippi Department of Corrections, de l’équipe K9 du système pénitentiaire de l’État de Louisiane, du Rankin County Sheriff’s Department et du Columbia Police Department, selon WLBT.com .

Boykin a finalement été capturé dans une zone boisée près de la banque, et ses ravisseurs blancs ont pris le temps de prendre une photo de trophée de leur “prise”, avec le suspect vu torse nu et souriant. Les utilisateurs des médias sociaux n’ont pas tardé à regarder de côté la photo du service de police.

Un utilisateur de Twitter a commenté : « Que ce soit la dernière photo qu’ils prennent en uniforme !. »

“Donc, soit 1) aucune des personnes impliquées, des officiers à la station d’information en passant par le membre du personnel qui a publié cela, n’a réalisé à quel point c’était mauvais ou 2) ils savent à quoi cela ressemble, et c’est pourquoi ils l’ont publié. Ce sont les deux seules possibilités ! et ils sont tous les deux très très mauvais », a tweeté Riz Josie Duffy, journaliste du système de justice pénale et président de The Appeal.

Un autre a tweeté : « Ce type de comportement est la raison pour laquelle la réforme de la police est absolument nécessaire ! Ces gens n’ont aucun sens de l’humanité !

L’utilisateur Billy Brown a noté: «Eh bien, il semble que le suspect soit en bonne santé, respire et sourit. Ouais mauvaise forme mais ils veulent que les gens sachent [they] ne sont pas sortis pour tuer quelqu’un aujourd’hui juste pour le travail pour lequel ils ont été embauchés. Les bonnes personnes servent toujours de policiers. Peu importe combien sont mauvais.

donc soit 1) aucune des personnes impliquées, des officiers à la station d’information en passant par le membre du personnel qui a posté cela, n’a réalisé à quel point c’était mauvais ou 2) ils savent à quoi cela ressemble, et c’est pourquoi ils l’ont posté. ce sont les deux seules possibilités ! et ils sont tous les deux très très mauvais. https://t.co/5N37OgG8sZ – riz josie duffy (@jduffyrice) 26 mai 2021

L’utilisateur @ThreeViews a écrit : « Cela a l’air très raciste, mais ce n’est peut-être pas le cas. Les flics prennent des photos avec des criminels de toutes les couleurs, mais même si ce n’est pas motivé par la race, cela transforme les humains en trophées et cela déshumanise les gens, ce qui rend plus facile de tirer ou de maltraiter quelqu’un parce qu’il est considéré comme un sous-humain.

L’utilisateur William Tim Franklin a déclaré: «Ils savaient exactement ce que cela signifiait. C’est la raison même pour laquelle un remake total du maintien de l’ordre en Amérique est nécessaire. Il est temps de demander des comptes à la police. Commencez par l’immunité implicite. Chaque policier devrait porter un appareil photo et souscrire sa propre assurance responsabilité civile. »

«Ce n’est pas une preuve, ce n’est pas la preuve des blessures de qui que ce soit (ou de leur absence). C’est un trophée », a tweeté @ariel_gordon.

À ce stade, l’identité des agents est inconnue. Boykin a été accusé de vol à main armée et de possession d’une arme à feu par un criminel condamné.

