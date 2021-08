La police du nord du Pays de Galles enquête après la découverte d’un blaireau cloué à un arbre | Royaume-Uni | Nouvelles

Le créateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, rejoint le conseil consultatif de la Dogecoin Foundation, une organisation à but non lucratif qui se relance pour soutenir le développement de Dogecoin et de sa blockchain. La fondation se rétablit à mesure que Dogecoin (DOGE) grandit pour devenir l’une des plus grandes crypto-monnaies avec une capitalisation boursière de plus […] More