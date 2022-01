La police du Pays de Galles traque un garçon aux pieds nus repéré errant la nuit en pyjama | Royaume-Uni | Des nouvelles

La police du nord du Pays de Galles avait exhorté le public à surveiller le jeune, qui a été vu pour la dernière fois près du magasin Spar à Flint le dimanche 9 janvier.

Un porte-parole de la police a déclaré : « Nous avons reçu des informations faisant état d’un jeune garçon à Oakenholt seul, il a été aperçu pour la dernière fois près du Spar à Flint.

« L’enfant portait un pyjama et une robe de chambre batman.

« Si vous avez vu cet enfant, ou si vous savez qui il est, veuillez nous contacter au 101 ou en ligne en citant le numéro de référence B003961. »

Les agents ont recherché l’enfant pendant la nuit, mais n’ont pas pu trouver le jeune garçon.

L’inspecteur en chef Andrew Griffiths a confirmé à minuit que la police du nord du Pays de Galles n’avait reçu aucun rapport faisant état d’un enfant disparu.

Les pilotes d’hélicoptère et les officiers en uniforme ont passé la nuit dernière à parcourir la ville à la recherche du garçon.

Il a déclaré à Wales Online : « À la suite du rapport initial d’un enfant non accompagné, nous avons mené des recherches aériennes et terrestres approfondies et coordonnées.

« Ces recherches n’ont reçu aucune observation ou information.

« Comme nous n’avons eu aucun rapport sur la disparition d’un enfant, je suis convaincu pour le moment que l’enfant non identifié n’est plus dans la rue. »

Cependant, M. Griffiths a déclaré que les PJ continueront leurs efforts pour retrouver le garçon et s’assurer qu’il est en sécurité.

Des sympathisants ont publié des messages en ligne sur le jeune disparu.

Une femme a écrit sur la page Facebook de la police du nord du Pays de Galles : « J’espère qu’il sera trouvé, qu’il se demande pourquoi il est sorti seul. »

Une autre dame a dit : « J’espère qu’il sera retrouvé au plus vite, il doit être absolument gelé »

Et un troisième a écrit : « J’espère qu’il sera retrouvé sain et sauf. J’espère qu’il est déjà à la maison et que ses parents lui ont parlé de sortir seul, une pensée aussi effrayante xxxx. »