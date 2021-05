La police du Xinjiang s’engage à lutter contre la fraude cryptographique et à lancer une campagne de sensibilisation du public

Compartir

La police de la région autonome ouïghoure du Xinjiang en Chine a lancé une campagne qui, espère-t-elle, aidera à lutter contre les escroqueries cryptographiques.

Selon Diario Legal, la police est préoccupée par le fait que «la collecte de fonds illégale, les systèmes pyramidaux en ligne et d’autres cas de fraude économique» se multiplient dans la région. La police a ajouté que la fraude liée aux crypto-monnaies et aux services de prêt illégaux était en hausse et pourrait aboutir à des résultats «désastreux» pour ceux qui en tombaient amoureux.

La police a tenté de riposter avec une vaste campagne de sensibilisation du public à Ürümqi, la capitale de la région et la plus grande ville, qui a été menée ce week-end. Les agents sont descendus dans les rues pour distribuer des dépliants, des brochures et d’autres matériels promotionnels aux citoyens. Le matériel, a déclaré la police, a été créé dans le but d’aider les habitants de la région à apprendre à repérer les pyramides ou les escroqueries cryptographiques, ainsi que d’autres escroqueries en ligne.

Les programmes de marketing illégal à plusieurs niveaux (MLM) ont connu un boom de popularité ces derniers temps en Chine, et beaucoup ont adopté une saveur distinctive de crypto et de blockchain cette année alors que les prix de la crypto-monnaie ont augmenté et même les entreprises chinoises ont augmenté. espace crypto.

Une foule de fausses escroqueries numériques sur le yuan sont également apparues dans tout le pays, y compris dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang, alors que les pilotes du gouvernement continuent de se déployer.

La police de la région a déclaré qu’elle avait réagi l’année dernière en intensifiant sa réponse à la fraude économique, affirmant qu’elle avait obtenu des résultats «extrêmement» bons jusqu’à présent grâce à ses efforts de «répression».

Et la police a déclaré qu’elle s’était associée aux branches régionales du régulateur financier et de la Banque populaire de Chine la banque centrale, ainsi que les autorités de réglementation des banques, des marchés et des valeurs mobilières. L’organisme fiscal local et «d’autres services de supervision administrative et institutions financières compétents» ont également été cités comme membres de l’équipe.

En plus de l’événement Ürümqi, des événements plus petits ont été organisés dans d’autres villes de la région, accompagnés de vidéos promotionnelles, de campagnes sur les réseaux sociaux et de conférences de presse. Les agents ont tenté d’expliquer comment les criminels ciblent les victimes, donnent des conseils sur la façon d’éviter les fraudeurs et font allusion aux sanctions sévères que les criminels potentiels pourraient s’attendre à recevoir s’ils étaient arrêtés par les autorités.

