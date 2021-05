La police enquête sur l’incendie au domicile du directeur général du Celtic Peter Lawwell après un attentat à la bombe à essence alors que le club confirme que des “ dommages importants ” ont été causés et que la famille a été escortée en lieu sûr

La police enquête sur un incendie qui s’est déclaré au domicile du directeur général du Celtic Peter Lawwell.

L’incendie s’est produit aux premières heures de mercredi matin alors que Lawwell et sa famille dormaient à l’intérieur de la maison de Thorntonhall, à Glasgow.

GETTY

Lawwell semble avoir été la cible d’une attaque délibérée

Une bombe à essence aurait visé des voitures assises dans l’allée avant que l’incendie ne se propage à la maison, causant des dommages importants.

La police et jusqu’à huit camions de pompiers se sont rendus sur les lieux et Lawwell et sa famille ont été emmenés dans un endroit sûr, sans qu’aucune blessure n’ait été signalée.

Il a été rapporté que la fille et la petite-fille de Lawwell se trouvaient dans un logement au-dessus du garage lorsque l’incendie a éclaté.

Une enquête est en cours, avec un porte-parole de la police écossaise qui a déclaré: «Vers 1h du matin le mercredi 19 mai, des policiers ont été appelés pour signaler des véhicules en feu devant une maison sur Peel Road, à Thorntonhall.

«Personne n’a été blessé et les officiers travaillent actuellement avec le service écossais d’incendie et de secours pour déterminer la cause de l’incendie.»

Des voitures ont été incendiées dans l’allée de la maison familiale de Lawwell

Le feu s’est propagé rapidement dans sa maison

Le soleil

Les dégâts étaient importants et des pompiers étaient encore vus à l’extérieur de la maison alors que la journée commençait

Celtic a déclaré que Lawwell, 61 ans, et sa famille étaient “ extrêmement secoués et choqués ” par l’incident.

“Nous pouvons confirmer que des dommages importants ont été causés à la maison et aux véhicules de Peter Lawwell, à la suite d’une explosion et d’un incendie tôt ce matin, forçant la famille à quitter la propriété”, indique un communiqué celtique.

«De toute évidence, la famille de Peter est extrêmement secouée et choquée par ces terribles événements, mais heureusement, tous sont en sécurité.

«Nous comprenons que la police écossaise mène actuellement une enquête criminelle.

“Peter et sa famille recevront bien sûr le soutien et les soins de tout le monde au club.”

Le soleil

Heureusement, aucune blessure n’a été signalée et Lawwell et sa famille ont été emmenés dans un endroit sûr

Lawwell quitte le Celtic fin juin après 17 ans en tant que PDG.

Pendant son séjour au club, le Celtic a remporté 29 trophées, dont 13 titres de champion.

Quatre triples nationaux ont été réalisés au cours de cette période, tandis que les Hoops ont également atteint les 16 derniers de la Ligue des champions à trois reprises.

Mais cette saison a été une énorme déception, le club n’ayant pas remporté d’argenterie et démoli par les Rangers de la Premiership écossaise pour rater dix titres consécutifs.