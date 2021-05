La police enquête sur l’incendie au domicile du directeur général du Celtic Peter Lawwell après une attaque à la bombe à essence

La police enquête sur un incendie qui s’est déclaré au domicile du directeur général du Celtic Peter Lawwell.

L’incendie s’est produit aux premières heures de mercredi matin alors que Lawwell et sa famille dormaient à l’intérieur de la maison de Thorntonhall, à Glasgow.

GETTY

Lawwell semble avoir été la cible d’une attaque délibérée

Une bombe à essence aurait visé des voitures assises dans l’allée avant que l’incendie ne se propage à la maison, causant des dommages importants.

La police et jusqu’à huit camions de pompiers se sont rendus sur les lieux et Lawwell et sa famille ont été emmenés dans un endroit sûr, sans qu’aucune blessure ne soit signalée.

Un porte-parole de la police écossaise a déclaré: «Vers 1 heure du matin le mercredi 19 mai, des agents ont été appelés à signaler des véhicules en feu devant une maison sur Peel Road, à Thorntonhall.

«Personne n’a été blessé et les officiers travaillent actuellement avec le service écossais d’incendie et de secours pour déterminer la cause de l’incendie.»

Le feu s’est propagé rapidement

