La police enquête sur une possible agression homophobe d’un jeune homme à La Corogne

18/11/2021 à 17:51 CET

La police nationale enquête sur agression sur un jeune homme dans Une Corogne, survenue à l’aube du 13 novembre et signalée le 17, et si elle « a colorants homophobes ou pas », ont-ils expliqué à Europa Press depuis cette police.

Les événements, selon les sources consultées, se sont produits sur le portail de la maison où réside le jeune homme, ressortissant brésilien et qui a vécu dans La Corogne.

Plus précisément, du peu qu’il se souvient de ce qui s’est passé, comme ils l’ont souligné, l’auteur « a appelé le portail et il a pensé qu’il voulait flirter et a accepté de marcher ». De plus, ils ont précisé que c’est sur le chemin que l’attaque s’est produite.

« Ils lui ont explosé le visage et n’ont pas volé », ont-ils déclaré après avoir pu parler avec l’environnement de la victime et au sujet de certains événements qui se sont déroulés dans le Quartier de Santa Margarita. Ils ont également confirmé que la victime, qui se remet de ses blessures, a déjà déposé une plainte, une fin également ratifiée par la Police nationale.

« Il est recherché si cette agression a des colorants homophobes ou non« Ils ont indiqué de la part des forces de l’ordre, qui ont indiqué qu' »il n’y a aucune indication sur la personne qui aurait pu être l’auteur des faits ». « Ni enquêté, ni suspecté », ont-ils ajouté.