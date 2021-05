La police est comme des “ mauvaises herbes ” que vous devez “ tuer ” pour rendre l’herbe plus verte ⋆ .

Dans Inside Politics de mardi, l’animateur de CNN, John King, a marqué le premier anniversaire de la mort de George Floyd avec un segment de panel qui était séparé de toute tentative d’unifier le pays alors que le panéliste LaTosha Brown de Black Votes Matter a allégué que la police était fondée sur «l’État- la violence sanctionnée », les policiers aspirant à la capacité« d’infliger plus de douleur »et de« mettre plus »de minorités raciales« en prison »et doivent donc être traités comme des mauvaises herbes qui doivent être tuées pour qu’un jardin grandisse.

Et parce que le pays a passé une partie de l’année dernière à discuter de la réforme de la police, Brown a insisté sur le fait que c’était un signe que le report du mouvement policier avait eu du succès et avait porté ses fruits.

King a donné la parole à Brown avec une question ouverte sur «où en sommes-nous» en tant que pays, alors Brown s’est immédiatement lancé dans la façon dont elle était dégoûtée par la façon dont les Américains se sont «cachés derrière ce contexte de – de l’exceptionnalisme américain» et a ainsi échappé à parler de « la question systémique »du racisme et de l’ensemble de la profession policière.

Arguant que l’application de la loi est en soi raciste, elle a fait valoir que la police et le racisme doivent être exterminés comme des mauvaises herbes dans un jardin (cliquez sur «développer»):

Je trouve merveilleux que nous ayons vu des politiques; la vérité est que nous n’avons pas traité de problème systémique ou bien que le racisme structurel ait fait partie du développement, vous savez, cela a signifié une partie de la création de la police. Et donc ce que nous voyons maintenant, c’est que nous sommes continuellement tous les deux jours, il y a une autre vidéo qui sort où il y a un abus de pouvoir avec une violence sanctionnée par l’État. Et donc je pense que si nous voulons saisir cette opportunité, oui, il y a de petits pas qui ont été faits, mais nous ne déracinons pas. C’est un peu comme avoir des mauvaises herbes dans la cour, vous pouvez couper les mauvaises herbes. Vous savez, lorsque vous tondez le gazon, mais tant que vous ne déracinerez pas ou que vous ne tuerez pas les mauvaises herbes, il continuera – il occupera toujours votre cour. Et donc, ce que nous voyons en ce moment, nous devons nous attaquer au problème structurel systémique et permanent qui concerne les services de police dans ce pays, le – le contexte, même si nous ne disons pas seulement une question d’équité, mais une question d’humanité. En fin de compte, ce que nous avons vu avec George Floyd, ce que nous voyons dans de nombreux autres cas, a vraiment été une barrière sur l’humanité que vous connaissez, de – de – de notre pays, des gens en général. Et donc, je pense que c’est ce que nous devons regarder. Nous pouvons avoir les deux, oui, au milieu de certains progrès, nous devons vraiment reconnaître qu’il y a eu – nous menons toujours la même bataille que nous menons dans ce pays depuis plus de 400 ans.

Quelques minutes plus tard, King a demandé ce que les politiciens devraient faire pour le moment étant donné que “vous entendez un certain nombre de républicains dire maintenant” vous voyez des statistiques sur la criminalité augmenter “, cela va devenir un remboursement du débat policier.”

Brown n’a pas tant répondu à la question que de se lancer dans une longue et absurde diatribe sur la police et le système de justice pénale. Tout d’abord, Brown a défendu les appels pour dissuader la police, car au moins ils ont déclenché une conversation: “[W]haque je pense qu’il est important de défaire la police pour tous ses détracteurs, l’essentiel est que nous parlons de réforme de la police. Pendant un certain nombre d’années, nous n’avons même pas pu avoir cette conversation.

Elle a attribué à ce mouvement le fait d’avoir soulevé des questions importantes méritant un débat:

[B]ut je pense aussi que le problème sous-jacent qui crée cela en premier lieu est que nous avons un problème dans ce pays à ne pas vraiment traiter les problèmes dans la communauté et à traiter les communautés, mais juste ces mesures punitives qui sont vraiment basées sur la façon dont nous punissons, comment nous pouvons infliger plus de douleur, comment nous pouvons mettre plus de gens en prison, comment nous pouvons en fait imposer des peines plus sévères, qu’au lieu d’avoir une – une société que nous construisons, c’est vraiment une question de rédemption, et comment pouvons-nous réellement bâtir nos communautés plus fortes, alors nous avons cette approche selon laquelle la façon dont nous allons résoudre tout problème est simplement d’être punitif. Cela n’a pas bien fonctionné pour nous.

Faisant encore une autre affirmation insensée qui ressemblerait à quelque chose de la Chine communiste et d’autres pays comme l’Iran et la Corée du Nord, Brown a insisté sur le fait que les États-Unis sont “ en fait le pays le plus violent du – du monde et que nous devons donc vraiment regarder en arrière. à vraiment quelle est la question centrale de ce dont nous débattons ici. »

Les États-Unis ne sont pas le pays le plus violent du monde, mais il est possible que Brown ait voulu dire le pays développé le plus violent, même si c’est plus compliqué que cela. Quoi qu’il en soit, une telle violence semble suggérer que réduire sévèrement ou carrément abolir la police serait incroyablement dangereux.

Elle a ensuite conclu (cliquez sur «développer»):

BROWN: Nous ne devrions pas, à un moment donné, nous politiser, surpolitiser la vie des gens. Maintenant, c’est une question de savoir qui contrôle. Qui la police peut-elle contrôler? Ils vont faire sortir ces méchants d’ici. Nous nous promenons donc que nous avons peur de nos voisins au lieu d’utiliser littéralement les ressources et de vraiment prendre du recul pour dépasser ce contexte politique pour vraiment réfléchir à la manière de construire une société dans laquelle les gens sont respectés et honorés et que nous sommes moins violent. Au lieu de cela, notre approche de la violence est de créer plus de violence, de donner des outils plus violents à la police, donc je pense que c’est un débat qui va vraiment bien au-delà de la politisation en tant que question politique. C’est vraiment centré sur une question de valeurs. Quel genre de nation essayons-nous de construire? KING: Mme Brown, reconnaissante pour ses idées.

