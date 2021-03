La police garantit la sécurité en Albanie-Angleterre

25/03/2021 à 18:31 CET

La police albanaise a assuré ce jeudi qu’elle serait en mesure de garantir la sécurité de l’Albanie-Angleterre dimanche prochain, quelques heures après que la Fédération albanaise de football (FSHF) a publié une lettre dans laquelle les forces de sécurité locales de Tirana ont remis en question leur capacité à protéger Air Albania. stade.

« La police albanaise a pris toutes les mesures pour garantir l’ordre et la sécurité publique avant, pendant et à la fin du match», a déclaré la direction générale de la police albanaise dans un communiqué dans lequel elle exprimait ses regrets pour la« réaction précipitée »de la fédération.

Quelques heures plus tôt, la FSHF avait publié une lettre du directeur de la police de Tirana, Rebani Jaupaj, affirmant qu’il ne pouvait être garanti que les mesures nécessaires pourraient être prises pour garantir la sécurité du parti, << mettant ainsi en danger la célébration de cet important événement sportif international, qualification pour la Coupe du monde Qatar 2022.

Jaupaj a fait valoir que les entrées principales du stade Air Albania, ainsi que ses espaces extérieurs, étaient occupées par des structures fixes de fer, de mortier, de verre et de parapluies construits par les propriétaires de bars et de terrasses, ce qui « affecte les normes de sécurité ».

« Exprimant nos regrets pour la réaction hâtive des médias de la FSHF et en contradiction ouverte avec l’esprit de collaboration, nous rappelons que la FSHF, comme dans toutes les parties internationales, a maintenu la communication avec la Direction générale de la police et non avec la Direction locale de la police de Tirana », indique le communiqué.

La Direction générale de la police albanaise rappelle dans sa déclaration qu’elle a tenu le 25 février une réunion préparatoire avec des représentants de la FSHF au cours de laquelle il a été convenu que les mesures nécessaires seront prises pour la célébration normale du match et la sécurité des Britanniques. équipe.