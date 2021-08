La police géorgienne recherche des hommes qui auraient fouetté et volé des victimes lors d’une horrible invasion de domicile

in

La police géorgienne recherche deux hommes soupçonnés d’une effraction armée à la fin du mois dernier au cours de laquelle des résidents horrifiés se sont retrouvés forcés au sol et attaqués par deux envahisseurs armés de pistolets.

La police du comté de Gwinnett demande de l’aide pour identifier les deux, qui portaient tous deux des armes de poing lorsqu’ils auraient défoncé une porte, se sont précipités et ont retenu quatre personnes dans la maison le 26 juillet.

Les enquêteurs ont déclaré que les suspects avaient ordonné aux victimes de mettre les victimes au sol, avaient exigé un coffre-fort et les avaient fouettées à plusieurs reprises avant de voler 50 $ et un iPhone 11 Pro Max argenté.

“Ils ont eu l’audace d’entrer dans la maison de quelqu’un sous la menace d’une arme et d’exiger de l’argent et un coffre-fort, nous demandons donc à la communauté de nous aider afin que cela n’arrive pas à quelqu’un d’autre”, a déclaré le porte-parole de la police de Gwinnett, Hideshi Valle, à FOX 5 Atlanta. “Les victimes ont déclaré avoir entendu une forte détonation à la porte et lorsqu’elles sont descendues pour savoir ce qui se passait, elles ont rencontré deux hommes armés.”

Une déclaration de police ne comprenait que de brèves descriptions des suspects. Tous deux auraient entre 20 et 30 ans. L’un mesurait entre 5 pieds, 8 pouces et 6 pieds de haut. L’autre mesure entre 6 pieds 2 pouces et 6 pieds 3 pouces.

“Il n’y a pas de rime ni de raisons pour leurs actions, entrer par effraction dans la maison de quelqu’un sous la menace d’une arme, exiger de l’argent, le faire se mettre au sol, enlever son masque, nous essayons juste de comprendre qui ils sont”, a ajouté Valle.

Toute personne disposant d’informations sur l’affaire est priée de contacter le service de police du comté de Gwinnett au 770-513-5300 ou de signaler anonymement des astuces à Atlanta Crime Stoppers au 404-577-TIPS.