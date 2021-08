La police inculpe quatre personnes pour un carnage à l’Appleby Horse Fair – des agents armés déployés pour assister à l’événement | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Des images choquantes montraient des centaines de voyageurs s’attaquant furieusement les uns les autres avant que des officiers armés ne soient appelés pour briser le carnage à Appleby-in-Westmorland, Cumbria. Aujourd’hui, la police de Cumbria a déclaré dans un communiqué: “Vendredi (13 août), la police a procédé à sept arrestations à la suite de troubles sur The Sands à Appleby.

“Quatre sont désormais inculpés.

“Barney McGinley, 19 ans, sans domicile fixe, Cornelius McGinley, 22 ans, sans domicile fixe et Bernard McGinley, 44 ans, de Gibbon Lane, Thorne, Doncaster, ont chacun été inculpés de deux chefs de voies de fait et d’un chef de violence désordre.

« Ils ont tous été placés en garde à vue pour comparaître devant le tribunal demain (16 août).

“Un jeune de 16 ans, sans domicile fixe, a été inculpé de deux chefs de voies de fait simples et d’un chef de troubles violents. Il doit comparaître devant le tribunal le 21 septembre 2021.”

Des images montraient des hommes se battant sous le regard horrifié de femmes et d’enfants.

Un bagarreur a pu être vu en train de frapper à plusieurs reprises un homme à la tête devant des chevaux terrifiés.

D’autres combats peuvent être vus éclater le long de la route lors du festival pour le début de la foire annuelle qui voit les voyageurs vendre des chevaux et célébrer leur culture.

Après la diffusion des images, le surintendant Matt Kennerley de la police de Cumbria a “exhorté” toute personne disposant d’informations à contacter la force.

Il a ajouté : « Quiconque cherche à venir à la foire pour agir violemment n’est pas un ami pour ceux d’entre nous – y compris les gens d’Appleby et les gitans et les voyageurs – qui souhaitent que la foire aux chevaux soit un environnement agréable et sûr pour tous. “

Le surintendant Kennerley a ajouté comment les pouvoirs stricts de l’article 60 “aideront nos agents à assurer la sécurité des personnes” dans la ville au cours du week-end.

Il a poursuivi en disant: “La police a des informations selon lesquelles un certain nombre de groupes ont l’intention de se rendre à Appleby Horse Fair ce week-end dans l’intention de provoquer de graves violences dans le cadre des querelles en cours entre différents groupes.

“C’est inacceptable et ne sera pas toléré.”

La foire est un rassemblement annuel pour les communautés tsiganes, roms et itinérantes et est présentée comme la plus grande foire tsigane traditionnelle d’Europe.