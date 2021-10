La police internationale a saisi 31 millions entre dollars et Bitcoin à des trafiquants de drogue présumés

La police internationale, y compris le Joint Criminal Opioid and Darknet Enforcement (JCODE) dirigé par le FBI et Europol, a arrêté un groupe de 150 présumés trafiquants de drogue du darknet. Lequel effectivement, le communiqué, notifiait que la police internationale avait saisi 31 millions de dollars en dollars et en Bitcoin.

Ces informations partagées par Europol indiquent qu’il s’agirait de l’une des plus grandes enquêtes conjointes de ces derniers temps. Ce qui inclut la collaboration de neuf pays.

L’opération a été baptisée Dark HunTOR. Qui était composé d’entités d’Australie, de Bulgarie, de France, d’Allemagne, d’Italie, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et des États-Unis.Chacun de ces pays a mené des actions distinctes mais complémentaires pour mener à bien la mission.

Dans la mission, la police internationale a saisi plus de 31 millions de dollars en espèces et en bitcoins. Ajoutons également près de 234 kilos de drogue et 45 armes à vendre.

Tesla pourrait envisager de rouvrir les paiements Bitcoin

Tesla, le principal constructeur de véhicules électriques dirigé par Elon Musk, a laissé entendre qu’il pourrait bientôt rétablir la prise en charge des paiements Bitcoin.

Dans un dépôt trimestriel de septembre auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, la société a déclaré qu’elle « pourrait redémarrer la pratique du trading de crypto-monnaies à l’avenir ». Ce qui suggère que Tesla envisage de reprendre le support pour les achats BTC.

La société a également exprimé sa croyance à long terme dans les actifs cryptographiques en tant que réserve de valeur et moyen de paiement, déclarant :

« Nous croyons au potentiel à long terme des actifs numériques en tant qu’investissement et également en tant qu’alternative liquide aux espèces. »

La Banque d’Espagne ouvre un registre pour les fournisseurs de services cryptographiques

Après des mois d’attente, la Banque d’Espagne a publié des instructions sur la façon de s’inscrire auprès de la banque centrale pour offrir des services liés aux crypto-monnaies dans le pays.

Les établissements sont invités à soumettre leur demande par le biais d’un registre électronique. Après quoi la banque centrale prendra jusqu’à trois mois pour examiner la demande.

La Banque centrale d’Espagne l’a annoncé en juin. Avec la promesse que des instructions sur la façon de procéder seraient publiées en temps voulu. Ces instructions sont déjà arrivées.

Une grande partie de l’incertitude concernait l’existence d’institutions financières conventionnelles. Comme les banques, elles devraient s’enregistrer car ce sont déjà des entités réglementées.

Dubaï publie des règles de sécurité

L’Agence des services financiers de Dubaï a annoncé des règles pour les « jetons d’investissement », qui peuvent représenter des titres ou être des dérivés.

L’agence définit les jetons d’investissement comme des jetons sécurisés cryptographiquement qui ont certains des mêmes attributs que les titres et les dérivés. Et, ils sont émis, transférés et stockés à l’aide de la technologie du grand livre distribué.

Ces jetons sont différents des jetons d’échange ou des crypto-monnaies. Les jetons de sécurité sont des représentations basées sur la blockchain des actifs sous-jacents. Alors que les jetons dérivés tirent leur valeur d’autres jetons.

