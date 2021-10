La police internationale saisit 4,9 millions de dollars en crypto auprès de présumés trafiquants de drogue du Darknet

La police internationale, notamment le Joint Criminal Opioid and Darknet Enforcement (JCODE) dirigé par le FBI et Europol, a démantelé un groupe de 150 trafiquants de drogue présumés du darknet, saisissant 4,9 millions de dollars en crypto-monnaies.

L’opération baptisée « Opération Dark HunTor » a réprimé les criminels impliqués dans la vente de dizaines de milliers de biens et services illicites en Australie, en Bulgarie, en France, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Suisse, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Les opérations américano-italiennes ont saisi 3,6 millions d’euros (4,17 millions de dollars) en crypto-monnaies, tandis que la police a saisi environ 1 million de dollars en produits de la drogue, dont 700 000 $ en crypto-monnaie.

Dans l’ensemble, l’opération Dark HunTor a entraîné la saisie de plus de 31,6 millions de dollars en espèces et en monnaie virtuelle, environ 234 kilogrammes de drogue dans le monde et 45 armes à feu.

Le ministère américain de la Justice rapporte que les comptes des fournisseurs de darknet étaient liés à des individus vendant des produits illicites sur des marchés actifs, ainsi que des marchés de darknet inactifs tels que Dream, WallStreet, White House, DeepSea et Dark Market.

« Les marchés criminels du darknet existent pour que les trafiquants de drogue puissent en tirer profit au détriment de la sécurité des autres. Le FBI s’est engagé à travailler avec nos partenaires d’application de la loi JCODE et Europol pour perturber ces marchés et le commerce mondial sans frontières de drogues illicites qu’ils permettent », a déclaré le directeur du FBI, Christopher Wray, dans un communiqué.

