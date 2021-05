La police israélienne a abattu un assaillant qui avait poignardé deux personnes à Jérusalem: RAPPORT ⋆ .

La police israélienne a tué lundi un homme qui avait poignardé un soldat et un civil israéliens à Jérusalem-Est, a rapporté l’Associated Press.

L’agresseur n’a pas été identifié bien que la police le qualifie de «terroriste», un terme généralement utilisé pour décrire les assaillants palestiniens, selon l’AP. Les deux hommes, chacun dans la vingtaine, ont été soignés pour des coups de couteau dans des hôpitaux voisins, selon les services d’urgence du Magen David Adom.

Les hommes ont été poignardés à Jérusalem-Est, près d’un quartier où des colons juifs menacent d’expulsion des familles palestiniennes, a rapporté l’AP. Israël a pris le contrôle de la région, y compris de la bande de Gaza et de la Cisjordanie lors de la guerre au Moyen-Orient de 1967.

Les Palestiniens considèrent Jérusalem-Est comme leur capitale et revendiquent les zones contestées sous le contrôle d’Israël comme leur territoire légitime, selon l’AP. Israël considère tout Jérusalem comme sa capitale et l’annexion de Jérusalem-Est n’a pas reçu de reconnaissance internationale.

Des militants du Hamas dans la bande de Gaza ont lancé des roquettes sur Jérusalem le 10 mai, après des jours d’interactions violentes entre la police israélienne et des manifestants palestiniens dans l’enceinte de la mosquée Al-Aqsa, a rapporté l’AP. Le complexe d’Al-Aqsa est situé sur une colline à Jérusalem et est considéré comme le troisième site le plus sacré de l’Islam et le site le plus sacré pour les Juifs qui l’appellent le Mont du Temple.

Plus de 250 personnes sont mortes au cours des 11 jours où des militants du Hamas ont tiré des roquettes sur Jérusalem où les responsables israéliens ont répondu par des frappes aériennes jusqu’à ce qu’un cessez-le-feu entre en vigueur vendredi, selon l’AP. Le site a fréquemment vu des affrontements entre Israéliens et Palestiniens, y compris le soulèvement palestinien de 2000.

