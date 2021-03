La police locale expulse un homme autiste d’un bus et le laisse seul au milieu de Valence

Un homme de 36 ans, malades avec autisme et avec une déficience intellectuelle de 67% Il a été contraint par la police locale de Valence de descendre d’un bus après que plusieurs passagers se sont plaints des mouvements répétitifs et des sons qu’il émettait, comme le rapporte la plateforme de défense TEA.

Les événements se sont produits le 14 mars, lorsque les stéréotypes d’Eduardo (mouvements répétitifs et sons involontaires) ont mis quelqu’un à l’intérieur du bus mal à l’aise. Ensuite, le chauffeur de l’EMT València lui a dit de se taire et a menacé d’appeler la police locale, menace qu’il a remplie.

Deux agents de la police locale de Valence Ils l’ont forcé à descendre du bus et après l’avoir interrogé et fouillé, ils l’ont laissé abandonné au milieu de la ville, dans un lieu qui lui est inconnu, continue l’histoire de la plateforme de défense TEA.

Eduardo a réussi à rentrer chez lui et à communiquer à sa manière ce qui est arrivé à sa famille, bien que «très nerveux et confus». Depuis, la famille explique que l’homme est plus nerveux et bouleversé par ce maintenant, il reçoit plus de médicaments et n’ose plus quitter la maison seul.

La famille a déposé une plainte auprès de l’EMT et une plainte auprès de la police nationale, en attendant l’ouverture d’une enquête et la révision des protocoles.