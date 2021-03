La police londonienne critiquée pour les affrontements à la veille pour Sarah Everard

LONDRES – La police métropolitaine de Londres a subi de fortes pressions dimanche pour expliquer ses actions lors d’une veillée pour une femme que l’un des officiers de la force est accusée d’avoir assassinée.

Des centaines de personnes ont défié les restrictions du coronavirus pour se rassembler et protester contre la violence à l’égard des femmes, mais l’événement s’est terminé par des affrontements entre la police et les personnes présentes et beaucoup se sont demandé si les forces de police étaient trop sévères.

La ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a déclaré que les scènes de la veillée de samedi dans le sud de Londres étaient «bouleversantes» et elle est à la recherche d’un rapport complet sur ce qui s’est passé de la part de la police métropolitaine. Le maire de la capitale, Sadiq Khan, a déclaré que la réponse de la police n’était «parfois ni appropriée ni proportionnée».

La police a été vue en train de se bagarrer avec des femmes lors de l’événement, et une femme a été vue clouée au sol par deux agents. Une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux a montré qu’une femme avait été arrachée du sol par des agents qui l’ont ensuite poussée par l’arrière. Plusieurs femmes ont été emmenées menottes aux poignets alors que d’autres participants scandaient «Honte à vous» à la police. La force a déclaré plus tard que quatre personnes avaient été arrêtées pour violation de l’ordre public et de la réglementation sur les coronavirus.

Défendant les actions de la force, la commissaire adjointe Helen Ball a déclaré que «des centaines de personnes étaient étroitement regroupées», ce qui présente un risque très réel de transmission du virus. Elle a ajouté que les agents avaient à plusieurs reprises encouragé les participants à partir, mais «une petite minorité» de personnes scandaient la police, poussant et lançant des objets.

«Nous acceptons que les actions de nos officiers aient été remises en question», a déclaré Ball. «Nous ne voulions absolument pas être dans une position où des mesures coercitives étaient nécessaires. Mais nous avons été placés dans cette position en raison de la nécessité impérieuse de protéger la sécurité des personnes.

Beaucoup de ceux qui assistaient à la veillée se méfiaient déjà de la police car un officier de la police métropolitaine, Wayne Couzens, a été accusé du kidnapping et du meurtre de Sarah Everard, une femme de 33 ans qui a disparu le 3 mars alors qu’elle rentrait chez elle à Londres. Son corps a été retrouvé une semaine plus tard.

L’affaire a déclenché un tollé national et un débat houleux sur la sécurité des femmes. Les organisateurs avaient prévu une veillée officielle à Clapham Common, un parc près de l’endroit où Everard a été vu pour la dernière fois en vie, mais ont été contraints d’annuler l’événement en raison des restrictions du COVID-19. Une foule immense est néanmoins arrivée samedi.

Jamie Klingler, qui a organisé l’événement annulé «Reclaim These Streets», a reproché à la police de refuser aux femmes leur droit à une veillée silencieuse. La force a eu la réaction de colère samedi parce qu’elle a refusé de faciliter un rassemblement pacifique, a-t-elle affirmé.

« Je pense que nous avons été choqués et vraiment, vraiment tristes et de voir des vidéos de policiers manipulant des femmes lors d’une veillée sur la violence contre les femmes par des hommes… Je pense que c’était douloureux et assez déclencheur à voir », a déclaré Klingler dimanche.

Patsy Stevenson, qui a été photographiée épinglée au sol par deux officiers lors des affrontements de samedi, a déclaré qu’elle envisageait de contester l’amende de 200 livres (278 $) qu’elle a reçue.

« Nous étions là pour nous souvenir de Sarah, nous nous sommes tous sentis profondément attristés et continuons de faire que cela s’est produit, alors j’ai apporté une bougie avec moi mais malheureusement, je n’ai même pas été en mesure de l’allumer pour la poser parce que la police est arrivée et a fait irruption. à travers », a-t-elle déclaré à la radio LBC.

Couzens, 48 ​​ans, a comparu devant le tribunal samedi pour la première fois. Il a été placé en détention provisoire et a une autre comparution prévue mardi au tribunal pénal central de Londres.

La police métropolitaine a déclaré qu’il était «profondément troublant» que l’un des siens soit suspecté dans cette affaire. La force a déclaré que Couzens avait rejoint ses rangs en 2018 et avait récemment servi dans le commandement de la protection parlementaire et diplomatique, une unité armée chargée de garder les ambassades dans la capitale et le Parlement.

Everard a été vue pour la dernière fois à pied de l’appartement d’un ami dans le sud de Londres vers 22h30 le 3 mars. Son corps a été retrouvé caché dans une zone boisée du Kent, à plus de 50 miles au sud-est de Londres, mercredi. Un examen post-mortem était en cours, a annoncé vendredi la police.