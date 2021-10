La police malaisienne a confisqué 1 290 plates-formes minières illégales en une semaine

TL ; DR Répartition :

Les autorités du Sarawak ont ​​saisi près de 1 300 plates-formes minières illégales au cours de la semaine dernière. La compagnie d’électricité locale dit qu’elle perd plus de 70 000 $ par mois sur des opérations minières illégales.

À en juger par le coût de l’électricité en Malaisie, le pays d’Asie du Sud-Est est l’une des régions favorables à l’extraction de crypto-monnaie, mais certaines personnes choisissent de s’enfuir avec l’électricité. En moins d’une semaine, les forces de l’ordre du Sarawak, en Malaisie, ont confisqué environ 1 290 plates-formes de minage cryptographiques qui étaient alimentées à l’aide d’électricité volée.

Répression minière illégale au Sarawak

À la suite d’indices du public, la compagnie d’électricité locale Sarawak Energy et le ministère des Services publics ont découvert le 15 octobre une sortie d’extraction de crypto-exploitation de l’électricité de la sous-station haute tension. Il s’agirait du plus grand vol d’électricité de l’État. Environ 1 200 plates-formes minières d’une valeur de 418 470 $ (1,74 million de RM) et d’autres appareils ont été confisqués lors du raid.

Plus tard samedi, la police a également découvert un autre site minier illégal, et « on estime que les locaux ont extrait environ 184 000 RM de crypto-monnaies au cours des huit derniers mois », a déclaré le chef de la police du district ACP Ahsmon Bajah. Entre autres engins, environ 90 machines minières ont également été saisies.

Deux hommes qui travaillaient comme gardiens ont également été arrêtés dans le raid en tant que suspects, tandis que les véritables propriétaires de la ferme étaient en fuite.

Plus de 70k de pertes

Les monnaies numériques comme Bitcoin sont frappées via le processus de minage. Le processus nécessite l’utilisation d’une puissance de calcul élevée pour résoudre des énigmes mathématiques pour la création de blocs qui sont récompensés par de nouvelles pièces. Ces machines consomment beaucoup d’électricité pour fonctionner de manière optimale, d’où la raison pour laquelle certains pays sont stricts sur leur réglementation, car cela peut entraîner plusieurs dommages, surtout lorsqu’ils sont effectués illégalement.

Sarawak Energy a déclaré que ses pertes dues aux activités minières illégales s’élevaient à plus de 72 150 $ ou plus de 300 000 RM par mois.

