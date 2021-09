La police met en garde contre une arnaque dangereuse qui vole votre mot de passe bancaire et votre carte | La technologie

in

Vous avez reçu un SMS de votre banque avec les caractéristiques suivantes ? Extrême prudence car la Police prévient qu’une arnaque dangereuse circule.

Bien qu’il s’agisse de l’une des stratégies les plus anciennes, le phishing reste l’une des options préférées des criminels pour voler les informations de leurs victimes.

La raison du phishing continue d’être à l’ordre du jour n’est autre que son efficacité : d’innombrables utilisateurs continuent de tomber dans le piège des criminels, de sorte que la stratégie ne tombe pas en désuétude.

La clé d’une campagne de phishing réussie est d’utiliser un crochet que la victime considère comme digne de confiance et d’utiliser une communication qui semble réelle. De cette façon, l’utilisateur ne se méfiera pas et tombera dans le piège, fournissant aux criminels les données personnelles qu’ils demandent.

La nouvelle arnaque à laquelle la Police nous alerte rassemble tous les ingrédients pour parvenir à ses fins et tromper les utilisateurs.

Sa mécanique est la suivante : la victime reçoit un SMS soi-disant envoyé par sa banque. Le texte explique que, pour continuer à utiliser la carte, il est nécessaire d’activer un nouveau système de sécurité, et joint un lien pour l’activer.

En cliquant sur le lien, l’utilisateur est dirigé vers une fausse page qui usurpe l’identité du site officiel de la banque. Le système demande à la victime de saisir ses coordonnées personnelles et bancaires et, s’ils sont facilités, ils restent entre les mains des criminels.

Dans l’exemple que la police nous montre via son compte Twitter, la banque usurpée est Bankia, mais il n’est pas exclu que des criminels se fassent également passer pour d’autres entités bancaires.

Rappelle-toi que ce type d’arnaque est très fréquent, aussi bien par SMS que par email, il est donc important d’être vigilant et de supprimer tous les messages de ces caractéristiques.

Évitez de suivre les liens qui vous parviennent par ces canaux et accédez à votre banque via l’application mobile ou le site officiel.

Et, en cas de doute, appelez pour savoir s’il s’agit d’une véritable communication ou d’une campagne de phishing.