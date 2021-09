La police met en garde contre une supercherie liée à Mercadona pour saisir vos données

in

Au fur et à mesure que la technologie a progressé, rendant nos vies beaucoup plus faciles, la cyber-escroqueries qui sont nés sur Internet et qui sont créés par pirates informatiques. Grâce à leurs réseaux sociaux, les Police nationaleIl a mis en garde la société contre un canular lié à la chaîne de supermarchés Mercadona.

Des pirates se font passer pour la chaîne de supermarchés Mercadona

Un groupe de criminels utilise le nom et la marque de la société valencienne pour s’emparer de notre Informations personnelles et, plus précisément, bancaire. C’est un cas de Hameçonnage Il s’agit d’une arnaque à part entière, due au fait qu’un groupe de pirates se font passer pour une institution bien connue pour gagner la confiance de la victime sans se douter de quoi que ce soit.

Les pirates utilisent une machine à griffes comme appât

Cette fois, le escroquerie commence par l’arrivée d’un e-mail, dans lequel les criminels se font passer pour Mercadona, une prestigieuse marque espagnole. Le contenu de l’e-mail est résumé en ce que nous avons réussi à être les gagnants d’un grand prix avec le message suivant : « . machine à griffes. Votre niveau client vous permet de faire trois tentatives.”

Dans l’email il est précisé que tous les points que nous obtenons à partir de la machine à griffes nous permettront d’accéder articles exclusifs et entièrement gratuit, ainsi que d’autres grands avantages. Afin que nous puissions accéder à ces récompenses, l’e-mail nous indique que nous cliquons sur un bouton.

Que devons-nous faire si nous recevons le courrier?

Ce bouton en question nous dirigera directement vers un page Web, se faisant passer pour le site officiel de Mercadona, comme le prétend la police nationale. Une fois sur place, le web nous demandera nos coordonnées personnelles et bancaires pour les obtenir. Au final, nous ne recevrons aucun prix et ils saisiront nos données personnelles.

Dans le cas où au cours de ces jours nous avons reçu l’un de ces e-mails, nous devons les ignorer car il s’agit d’un piéger pour que les criminels saisissent nos informations. Dans le cas où nous recevons ce type d’email, nous devons porter une attention particulière aux expéditeur, en plus de ne jamais ouvrir les e-mails inconnus.

