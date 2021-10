La police métropolitaine rejette l’action contre la bannière des fans de Crystal Palace contre les propriétaires de Newcastle United

La police métropolitaine a confirmé qu’aucune autre action n’aurait lieu contre les fans de Crystal Palace après une bannière qui critiquait les nouveaux propriétaires de la Premier League et de Newcastle United lors de leur récent match.

La bannière montrait une scène de bande dessinée composée du PDG de la Premier League, Richard Masters, un homme arabe traditionnel étiqueté comme « PIF » – les parties prenantes majoritaires de Newcastle – avec une épée tachée de sang, un pingouin, une moquerie du test d’ajustement et de bon fonctionnement de la Premier League. , et les fans scandant joyeusement les nouveaux propriétaires.

Les fans de Palace ont levé la bannière avant le coup d’envoi du match de Premier League à Selhurst Park.

La police métropolitaine rejette l’action contre les fans de Crystal Palace

Ce que la police du Met a dit

Samedi soir, la police du Met Croydon a publié une déclaration selon laquelle elle avait reçu un rapport de conduite « offensante » en raison d’une bannière de Crystal Palace. Ils ont indiqué que les comportements racistes ne seront pas tolérés.

La police a poursuivi son enquête en déclarant qu’elle ne prendrait aucune autre mesure.

Une déclaration disait : « Samedi, un membre du public nous a contactés pour nous faire part de ses inquiétudes concernant une bannière affichée lors du match Crystal Palace vs Newcastle à Selhurst Park.

« À la suite d’une évaluation, les agents ont conclu qu’aucune infraction n’avait été commise. Aucune autre mesure ne sera prise. »

Ce que les fans de Crystal Palace ont dit

Holmedale Fanatics, un groupe de fans de Crystal Palace, a pris la responsabilité de la bannière.

Dans un communiqué publié samedi, ils ont déclaré qu’il était juste que la prise de contrôle dirigée par les Saoudiens soit entravée par la « condamnation » et la « colère ».

« Il est clair que le PIF est une façade pour le régime tyrannique au pouvoir saoudien et en approuvant cela, la Premier League s’est moquée de son propre test » des propriétaires et des directeurs « », ont-ils poursuivi.

« La Premier League a choisi l’argent plutôt que la morale et dans l’éclairage vert, cet accord a fait des affaires avec l’un des régimes les plus sanglants et répressifs au monde. »

« Un pays contrôlé par la peur où les femmes sont des citoyennes de seconde zone, les relations homosexuelles interdites aux journalistes réduits au silence, emprisonnés ou tués et les ‘dissidents’ brutalement persécutés a désormais un pied dans notre jeu national.

Le groupe de fans a attiré l’attention sur la nature contradictoire de la Premier League promouvant le football féminin et faisant campagne pour une plus large inclusion des groupes minoritaires, tels que la communauté LGBT+.

« Donner le feu vert à cet accord à un moment où la Premier League fait la promotion du football féminin et d’initiatives inclusives telles que les brassards arc-en-ciel, montre l’hypocrisie totale en jeu et démontre l’agenda sans âme de la Ligue où les profits l’emportent sur tout.

« Newcastle, en tant qu’équipe, est maintenant utilisé pour laver le sang des mains d’une gouvernance corrompue par le sport et les supporters trompés devraient tenir compte de cette réalité lorsqu’ils chantent « récupérer leur club ».

« Nous avons la chance de vivre dans un pays où nous pouvons afficher une bannière comme celle-ci sans répercussion.

« Beaucoup en Arabie saoudite souhaiteraient se voir accorder ces mêmes droits fondamentaux. »

Prise de contrôle controversée de Newcastle

La prise de contrôle de Newcastle a été fortement critiquée par Amnesty International, Hatice Cengiz – la veuve de Jamal Khashoggi – des parties des médias et des parties de la communauté du football. Leur condamnation suit les lignes des points soulevés par Holmedale Fanatics.

Le PIF (Private Investment Fund) est le fonds souverain d’Arabie saoudite et est présidé par le prince héritier Mohammed bin Salman, ainsi que des ministres du gouvernement.

Comme le montre la bannière des fans, l’Arabie saoudite a été largement critiquée pour les violations des droits humains, le financement du terrorisme, la conduite d’une guerre horrible au Yémen, le meurtre du critique du régime Khashoggi et la persécution des femmes et de la communauté LGBT+.

Une grande partie de la colère pour la prise de contrôle a été dirigée vers la Premier League. Ils ont publié une déclaration sur la prise de contrôle controversée et ont apparemment disparu de l’examen.

De plus, les fans de Newcastle ont été pris dans les critiques. Un exemple montre United With Pride, un groupe de fans LGBT+ de Newcastle, soutenant la prise de contrôle malgré les récits déchirants de persécution de leur communauté en Arabie saoudite.

D’un point de vue commercial, les clubs de Premier League sont furieux que la prise de contrôle ait été autorisée, ainsi que d’être mis à l’écart pendant le processus rapide pour le faire. Les dirigeants du club l’ont découvert par les médias plutôt que par la Premier League elles-mêmes.

Une réunion d’urgence a été organisée sans Newcastle pour discuter de la question. On pense que certains clubs ont demandé au président de la Premier League Gary Hoffman autre que Manchester City en raison de conseils juridiques en raison de l’échec de la communication concernant la prise de contrôle et d’autres problèmes.

Lundi dernier, le directeur général de Newcastle, Lee Charnley, a prononcé un discours déclarant que les nouveaux propriétaires lanceraient une action en justice si les autres clubs bloquaient les accords de parrainage lucratifs pour les trois prochaines semaines.

Chaque équipe de Premier League, à l’exception de Manchester City en raison de conseils juridiques, a voté en faveur de la mesure temporaire. Les tensions de la rencontre représentaient le stress au sein de la ligue.

Ces derniers développements ne seront pas les derniers que nous entendrons de la part du critique des nouveaux propriétaires de Newcastle, car les fans et les dirigeants font entendre leur voix, bien que pour des raisons différentes.

