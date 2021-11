La police monte la garde devant le restaurant Yo Gotti après le meurtre du jeune Dolph

La police est apparemment prête à faire face à d’éventuelles représailles qui pourraient survenir à la suite de jeune dauphin‘s assassiner … debout devant le restaurant Memphis appartenant à Yo Gotti, l’un des rivaux de Dolph.

Dolph a été abattu mercredi devant un magasin de biscuits de Memphis, et quelques heures plus tard, des essaims de voitures de police étaient stationnés devant le restaurant Prive, à environ 16 km de l’endroit où Dolph a été tué.

Il n’est actuellement pas clair s’il y a eu une menace réelle contre le restaurant, ou si les flics sont simplement proactifs pour empêcher tout remboursement possible. Le tueur de Dolph est également inconnu pour le moment, et il n’y a eu aucun lien public avec Yo Gotti autour de son meurtre.

Une source au magasin de biscuits où Dolph a été abattu nous a dit qu’un véhicule s’était arrêté et avait ouvert le feu, frappant et tuant le rappeur.

En ce qui concerne leur bœuf, la querelle entre Young Dolph et Yo Gotti se poursuit depuis des années, y compris un tweet que Dolph a lancé en 2016 disant: « Bra est passé de mon fan n ° 1 et veut me faire signer pour être mon PLUS GRAND HATER. » Il a également qualifié Yo Gotti de « boiteux » à plusieurs reprises lors d’une interview avec « The Breakfast Club ».

L’avocat et ami de Dolph, Salle Scott, nous a dit que le rappeur devait distribuer des dindes mercredi et s’est arrêté au magasin de biscuits où il a été tué avant l’événement caritatif.

Dolph laisse derrière lui deux enfants et n’avait que 36 ans.