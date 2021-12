La police n’a pas aidé une adolescente après la fusillade de l’usine de manteaux de Burlington, selon une famille

Lire du contenu vidéo

RENARD

La police n’a pas prêté attention à l’adolescente touchée par une balle perdue lors de la fusillade mortelle dans une usine de manteaux de Burlington… du moins selon sa famille.

Ben Crump représente la famille de Valentina Orellana-Peralta, la fille qui se cachait dans un vestiaire lorsqu’une balle provenant de l’AR-15 d’un flic l’a mortellement touchée à la poitrine, et il vient de partager le récit déchirant de sa famille sur ce qui s’est passé dans le magasin,

La mère de Valentina dit qu’ils étaient dans le vestiaire lorsqu’ils ont entendu des cris et des cris – un homme était en train de saccager un magasin avec un cadenas et une chaîne de vélo – et sa fille est allée verrouiller la porte.

La mère de la fille dit qu’elle a ressenti une explosion qui les a envoyées au sol, et décrit les détails graphiques de la blessure par balle de sa fille … et dit que la police a ignoré ses premiers appels à l’aide et a laissé le corps sans vie de sa fille sur le sol quand elles sont finalement arrivées sur.

Comme vous le savez… un flic avec un AR-15 tiré les balles fatales qui a tué le suspect, mais une balle perdue a traversé un mur et a touché Valentina à la poitrine.

Timothy Williams Jr., un surveillant-détective à la retraite du LAPD et expert en usage de la force, dit le flic au fusil d’assaut semblait devenir voyou … et il dit que la police n’aurait pas dû recourir à la force meurtrière dans cette situation.

Maintenant, Crump et la famille de la jeune fille demandent justice … affirmant que l’incident était un « usage imprudent de la force ».