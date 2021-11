La police nationale demande aux citoyens de l’aide dans la recherche internationale d’Antonio Andamientos

11/04/2021 à 08:48 CET

.

La Section des Fugitifs du Commissariat Général de la Police Judiciaire a demandé l’autorisation du tribunal qui dirige l’enquête sur le triple crime d’Alcàsser (Valence) pour commencer un campagne de sensibilisation au niveau européen qui demande la collaboration des citoyens pour localiser le fugitif Antonio Angles.

Dans une lettre adressée au Tribunal d’Instruction numéro 6 d’Alzira (Valence), le deuxième groupe de Fugitifs de la Police Nationale demande à l’enquêteur de Communiquer « s’il existe un obstacle à l’utilisation du profil d’Angles de manière publique, puisqu’il est prévu de réaliser cette campagne dans les semaines à venir & rdquor; à la fois par la police espagnole et par Europol.

Dans la même lettre, les agents précisent que ce fugitif, disparu en 1993, est « une personne de grand intérêt policier & rdquor; a propos de, « après diverses procédures, sa localisation n’a pu être établie& rdquor ;.

L’instructeur a répondu dans une décision – un jour après que la police a demandé l’autorisation – que « de la part de ce tribunal, il n’y a aucun problème à utiliser le profil d’Antonio Angles Martins de manière publique » dans la campagne susmentionnée.

Enquête sur les fuites

Concernant cette demande de la police nationale, l’une des accusations dans l’affaire, l’Association Laxshmi pour la lutte contre le crime et la prévention, a présenté plusieurs allégations au tribunal et a informé le juge de la présentation imminente d’un rapport criminologique sur l’évasion d’Antonio Angles.

Dans une lettre, l’avocat Diego Costa, au nom de Laxshmi, exprime son plein accord avec « toute initiative visant à établir ou confirmer le sort d’Angles & rdquor;, tout en annonçant la présentation dudit rapport.

Le texte, qui est en phase de rédaction, comprend une analyse de toutes les actions menées par rapport à l’évasion d’Angles, de 1993 à nos jours, préparée par le criminologue Félix Ríos et son équipe, dans laquelle la comparaison de l’ADN anglais avec des échantillons non identifiés dans les années 90 est recommandée sur la côte est de l’Irlande et l’ouest de l’Angleterre.

Il souligne également la commodité de contacter les autorités irlandaises afin de localiser les documents saisis sur un passager clandestin du navire City of Plymouth – dans lequel il est soupçonné qu’Angles a peut-être fui l’Espagne – et que, selon les déclarations de l’équipage , contenait une photo du fugitif.

Les besoin d’établir un contact avec la presse portugaise, afin de localiser un journaliste présumé qui a pu parler par radiotéléphone avec le passager clandestin de la ville de Plymouth le 24 mars 1993.

Le triple crime

Enlèvement et meurtre en novembre 1992 par Miriam, Toñi et Desirée, les trois habitants d’Alcàsser (Valence) âgés de 14 à 15 ans, violés et torturés à mort par le fugitif Antonio Angles et son copain Miguel Ricart – libérés depuis 2013, vingt et un ans après être entré en prison après avoir été condamnés par l’Audience de Valence à 170 ans de prison, a tenu l’Espagne en haleine pendant plus de deux mois, jusqu’à ce que leurs corps apparaissent.

Les trois filles ont été vues pour la dernière fois le 13 novembre 1992, alors qu’elles se rendaient d’Alcàsser, où elles résidaient, à la discothèque Color de Picassent voisine, où elles ne sont jamais arrivées.

Sa disparition a fait place à une intense recherche qui s’est terminée le 27 janvier 1993. lorsque deux apiculteurs ont retrouvé les cadavres à moitié enterrés des adolescents dans une zone difficile d’accès connue sous le nom de La Romana, près du barrage de Tous, tout cela dans un contexte médiatique exhaustif et controversé.

Les autopsies ont confirmé que Miriam, Toñi et Desirée avaient été torturées et violées avant d’être abattues.

Des enquêtes ultérieures ont permis de retracer les allées et venues possibles d’Angles, s’il est toujours en vie, ou la confirmation de sa mort, qui peut s’être produite lorsqu’il a été jeté à la mer depuis le navire susmentionné à destination de Dublin.