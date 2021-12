La police nationale prévient que les cybercriminels intensifient leurs campagnes contre les utilisateurs de CaixaBank pour voler leurs données | La technologie

Les cybercriminels ciblent les nouveaux clients de CaixaBank pour tenter de voler toutes leurs données et ainsi vider leur compte bancaire.

La fusion entre CaixaBank et Bankia a atteint son jalon technologique au milieu du mois dernier, et avec elle, des millions de clients de l’ancienne Bankia ont vu leur accès à la banque en ligne changer et les cybercriminels profitent de cette situation pour lancer une série d’attaques de phishing. et voler leurs coordonnées bancaires.

Compte tenu de la gravité de l’affaire, le Police nationale Il a signalé via son compte Twitter une nouvelle campagne de phishing destinée à tous les clients de CaixaBank, dont beaucoup sont nouveaux, et qui ne savent toujours pas si ces types de messages proviennent vraiment de la société bancaire.

Et c’est que profitant de la confusion des clients, surtout ceux plus âgés, les cybercriminels ont lancé une campagne par SMS où les clients de CaixaBank sont invités à accéder à un lien pour résoudre un incident avec leur accès.

Et tournez l’âne au blé… 🤦‍♀️ Non !!! Que la banque ne vous informe pas des problèmes sur votre compte #en ligne par sms ✉ C’est du #phishing Ne cliquez pas sur des liens d’origine inconnue 🙏 #NoPiques pic.twitter.com/gX8tWQX7n8 – Police nationale (@policia) 2 décembre 2021

Le SMS commente qu' »une tentative suspecte d’accès à votre compte a été détectée et que pour votre sécurité, les données doivent être vérifiées ».

Si l’utilisateur finit par accéder à ce lien, il se rendra sur une page externe où il lui sera demandé de saisir ses coordonnées bancaires qui iront à un serveur externe appartenant à des cybercriminels, données qu’il utilisera pour vider le compte bancaire de la victime.

La police nationale met en garde que les banques ne nous demanderont jamais d’effectuer ce type d’opération via un lien envoyé dans un SMS ou un email. S’il y a un vrai problème avec le compte, ce sera la banque elle-même qui contactera le client par courrier ou appel pour se rendre dans son agence la plus proche.

Une façon de vérifier s’il s’agit d’une arnaque consiste à vérifier l’adresse de l’expéditeur pour voir si elle correspond à la page officielle de la banque. D’autre part, ces types de messages comportent également des fautes d’orthographe et nous renvoient évidemment vers des liens externes qui n’ont pas grand-chose à voir avec la page officielle.

Nous vous conseillons d’accéder à votre banque en ligne via l’application officielle de votre mobile ou en tapant l’adresse web de votre banque dans le navigateur, et après avoir entré vos identifiants, vous pourrez vérifier dans la rubrique correspondance si vous avez un quelconque incident.