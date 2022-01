La police néerlandaise disperse une manifestation contre le verrouillage avec un chien mordant et des matraques: vidéo

Une manifestation anti-verrouillage à Amsterdam est devenue violente lorsque la police a utilisé des matraques et au moins un chien mordant pour disperser la foule, comme le montrent des séquences vidéo virales.

La police anti-émeute néerlandaise parée de casques, de boucliers et de matraques a dispersé une manifestation de plusieurs milliers de personnes qui s’étaient rassemblées dimanche pour protester contre les blocages et les vaccinations contre le COVID-19. Le groupe a ignoré les ordres d’urgence du maire de ne pas marcher et a plutôt emprunté une route principale.

Les rassemblements publics aux Pays-Bas sont limités à deux personnes selon les mesures actuelles, a rapporté .. Les entreprises jugées non essentielles, telles que les restaurants et les gymnases, sont fermées jusqu’au 14 janvier.

Le berger allemand filmé s’est accroché au bras d’un homme pendant environ 20 secondes. On ne sait pas comment l’incident s’est terminé ou si le manifestant a été hospitalisé.

Plusieurs vidéos montrent des officiers néerlandais utilisant des boucliers pour repousser la foule et des matraques pour frapper des manifestants sans masque.

Au moins cinq chiens policiers ont aboyé contre les manifestants dans d’autres clips. On ne sait pas si d’autres chiens ont attaqué des manifestants autres que celui de la vidéo.

Un autre groupe de personnes présentes portait toutes des pancartes blanches et tenaient des phrases anti-verrouillage telles que « 1984 = REAL » et « Il ne s’agit pas d’un virus, il s’agit de contrôle ».

D’autres personnes tenaient des parapluies jaunes – utilisés lors des manifestations pour la démocratie à Hong Kong – et jouaient de la musique.

Quatre policiers ont été blessés et 30 personnes ont été arrêtées à la suite des événements de dimanche, a rapporté ..

La police anti-émeute néerlandaise prévoyait de déclencher une grève ce jour-là « contre la pression excessive du travail et des horaires », a déclaré Netherland Times.

