La police obtient l’autorisation judiciaire de rechercher Antonio Angles

11/11/2021 à 07:52 CET

.

Le tribunal d’instruction numéro 6 d’Alzira (Valence), qui dirige l’enquête sur le triple délit d’Alcàsser, a transféré divers Recommandations visant à approfondir la recherche du fugitif Antonio Angles, a fui la justice depuis 1993.

Récemment, la Police nationale a demandé – et obtenu – l’autorisation du juge d’instruction pour utilisation du profil Angles de manière publique, puisqu’il est prévu d’effectuer une campagne d’information au niveau européen et demander une collaboration citoyenne pour sa recherche.

À la suite de cet écrit, l’une des accusations populaires dans l’affaire, l’Association Laxshmi pour la lutte contre le crime et la prévention, a présenté au tribunal plusieurs allégations et recommandations visant à plongez dans la recherche de l’un des fugitifs les plus recherchés.

Dans cet écrit, les criminologues qui composent cette association ont recommandé la collation de l’ADN d’Angles avec des échantillons non identifiés dans les années 90 sur la côte britannique, contacter les autorités irlandaises pour localiser les documents qui ont été saisis sur un passager clandestin du navire « City of Plymouth » et tenter de découvrir l’identité d’un journaliste présumé qui a pu s’entretenir par radiotéléphone avec ledit passager clandestin.

Dans une nouvelle décision, à laquelle . a eu accès, l’instructeur intègre ce document au dossier et s’engage à le renvoyer au deuxième groupe de Fugitifs de la Police Nationale.

L’enlèvement et le meurtre en novembre 1992 de Miriam, Toñi et Désirée, les trois habitantes d’Alcàsser (Valence) âgées de 14 à 15 ans ont violé et Torturé à mort par le fugitif Antonio Angles et son copain Miguel Ricart -libre depuis 2013, vingt et un ans après être entré en prison après avoir été condamné par le tribunal de Valence à 170 ans de prison-, il a tenu l’Espagne en haleine pendant plus de deux mois, jusqu’à la comparution de leurs corps.

Les autopsies ont confirmé que Miriam, Toñi et Desirée avaient été torturées et violées avant d’être abattues.

Des recherches ultérieures ont suivi le indice sur la localisation possible d’Angles, s’il est toujours en vie, ou la confirmation de sa mort, qui peut s’être produite lorsqu’il a été jeté à la mer depuis le navire susmentionné à destination de Dublin.