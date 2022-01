La police ouvre une enquête sur les allégations d’abus racistes à l’encontre d’Ashley Cole lors de la défaite de Swindon en FA Cup contre Man City

La police a ouvert une enquête sur des allégations d’abus racistes dirigés contre L’ancienne star anglaise Ashley Cole lors de la rencontre de Swindon en FA Cup contre Manchester City vendredi.

Swindon s’est excusé auprès de l’ancien défenseur d’Arsenal et de Chelsea, qui travaillait comme expert pour ITV dans leur couverture de la défaite 4-1 de la Ligue 2 au County Ground.

Le terrain du comté était plein à craquer alors que Swindon affrontait les leaders de la Premier League

Cependant, il a été éclipsé par des allégations d’abus racistes dirigés contre Cole

Le surintendant Phil Staynings de la police du Wiltshire a déclaré dans un communiqué: «Nous sommes conscients qu’une personne a été victime d’abus raciaux au County Ground après le match Swindon Town contre Manchester City hier soir.

«Nous avons déjà commencé une enquête, obtenu des déclarations et sécurisé la vidéosurveillance. D’autres enquêtes concernant cet incident sont en cours.

« Un comportement de cette nature est totalement inacceptable et ne sera pas toléré. Toute personne ayant des informations doit appeler le 101 et citer le numéro de référence du crime 5422002136. »

Swindon a publié une déclaration condamnant les actions après avoir révélé avoir reçu des informations faisant état d’abus raciaux envers Cole.

Swindon a également présenté des excuses à Cole

Le propriétaire, Clem Morfuni, a déclaré dans le communiqué : « Nous sommes absolument attristés et profondément dégoûtés par cela et nous ne saurions trop insister sur le fait que les abus raciaux de quelque nature que ce soit ne seront pas tolérés par le Swindon Town Football Club.

« Le racisme n’a pas sa place dans le monde et c’est incroyablement déchirant qu’il ait encore sa place dans notre jeu.

«Nous travaillons actuellement avec la police du Wiltshire pour rassembler des preuves, mais les responsables seront punis en conséquence.

« Au nom de tout le monde au Swindon Town Football Club, nous adressons nos plus sincères excuses à Ashley Cole et c’est avec notre plus profond regret que vous ayez vécu cela hier soir.

« Ces quelques personnes ne représentent pas Swindon Town et ne seront pas les bienvenues au County Ground. »

