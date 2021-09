“La police, pas les agriculteurs, mettez les barricades”: Yogendra Yadav accuse le Centre d’avoir bloqué les frontières de Delhi

in

Yogendra Yadav a déclaré que c’était la police et le gouvernement qui avaient érigé des barricades aux frontières pour empêcher les agriculteurs protestataires d’entrer dans la capitale nationale.

Le fondateur de Jan Kisan Morcha, Yogendra Yadav, qui a joué un rôle déterminant dans la manifestation des agriculteurs contre les trois lois agricoles controversées du Centre, a blâmé le gouvernement et les autorités pour les désagréments causés aux navetteurs en raison du blocus des routes et des frontières de la capitale nationale.

S’adressant à FinancialExpress.com, Yadav a déclaré que c’était la police et le gouvernement qui avaient érigé des barricades aux frontières pour empêcher les agriculteurs protestataires d’entrer dans la capitale nationale.

Se référant aux remarques de la Cour suprême faites plus tôt cette année lors de l’audition d’un plaidoyer se plaignant du blocus des routes et des autoroutes, Yadav a déclaré : « La Cour suprême a dit, qui a mis les barrières ? Les agriculteurs ont-ils mis des barricades sur la route nationale ? L’avocat, au nom du gouvernement, a dit non monsieur, la police a mis ces barricades. Alors oui, les barricades sont mauvaises. Qui les a mis en place ? La police les a installés ; nous voulions entrer pour parler à notre gouvernement, le gouvernement nous a arrêtés et a mis des barricades.

Il a déclaré que le blocus des routes et des autoroutes causait également des désagréments aux agriculteurs, ajoutant que les syndicats agricoles protestataires voulaient toujours qu’ils soient supprimés.

« Les barricades sont donc une mauvaise idée, mais qui les a érigées ? Oui, il y a un inconvénient, nous voulons le résoudre, nous nous sentons très mal pour les personnes qui sont gênées, que ce soit en tant que navetteurs, personnes âgées qui voyagent, ambulances qui passent – ce ne sont pas des choses avec lesquelles vous pouvez vous sentir bien et nous voulons donc conclure le plus tôt possible », a-t-il déclaré.

Le mois dernier, la Cour suprême avait demandé au Centre de trouver une solution au blocus des routes à Delhi-NCR. “La solution est entre les mains de l’Union indienne et des gouvernements des États”, a déclaré le banc.

La résidente de Noida, Monicca Agarwaal, avait déplacé la cour suprême pour contester le blocus routier causé par les agriculteurs qui protestaient à la frontière entre Delhi et Noida. Affirmant qu’elle était monoparentale et qu’elle avait également des problèmes médicaux, la pétitionnaire a affirmé que son voyage à Delhi prenait deux heures au lieu des 20 minutes normales.

Le 9 avril de cette année, un banc dirigé par le juge SK Kaul avait déclaré : les rues publiques ne doivent pas être bloquées. C’est un aspect qui a été souligné à maintes reprises dans différentes ordonnances de cette Cour.

Fait intéressant, un banc de trois juges dirigé par le juge Kaul, dans l’arrêt Amrit Sahni dans les affaires de protestation de Shaheen Bagh, avait statué en octobre 2020 : « Nous n’avons aucune hésitation à conclure qu’un tel type d’occupation sur les voies publiques, que ce soit sur le site de question ou n’importe où ailleurs, car les protestations ne sont pas acceptables et l’administration doit prendre des mesures pour maintenir les zones exemptes d’empiètements ou d’obstructions.

“Tout en appréciant l’existence du droit de manifester pacifiquement contre une législation, nous devons préciser sans équivoque que les voies publiques et les espaces publics ne peuvent être occupés de telle manière et cela trop indéfiniment.”

Les agriculteurs qui protestaient contre les lois agricoles sont restés sur place aux frontières de Delhi avec l’Haryana, le Pendjab et l’Uttar Pradesh, entraînant un blocus complet et partiel des autoroutes. Cela a causé des embouteillages et des désagréments pour les navetteurs. Tout en organisant des manifestations, des manifestants ont également bloqué des voies ferrées dans les États voisins de la capitale nationale.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.