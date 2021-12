La police peut-elle vous imposer une amende pour avoir mal stationné ou avoir mal circulé dans un centre commercial ? | Moteur

C’est l’un des grands doutes des automobilistes en cette période où tout le monde se rend dans les centres commerciaux et est témoin de véritables atrocités vis-à-vis de la sécurité routière et du code de la route.

Vous avez sûrement déjà vu quelqu’un se garer dans la zone pour handicapés sans avoir l’accréditation appropriée.

Ou avez-vous vu comment un conducteur est allé dans la direction opposée sur 30 mètres juste pour pouvoir sortir du parking le plus rapidement possible.

Ou as-tu été témoin en tant que chauffeur, il occupait trois places de parking car il ne voulait que personne ne se gare à côté de lui, de peur qu’ils n’égratignent la porte.

Les centres commerciaux, comme nous vous l’avons déjà dit, sont des endroits où il semble n’y avoir aucune loi ou réglementation routière. C’est un homme pour lui-même (comme les zones de chargement et de déchargement).

C’est pourquoi nous voulons lever un doute historique à cet égard : La police peut-elle vous imposer une amende pour avoir mal stationné ou avoir mal circulé dans un centre commercial ?

Grâce à La Vanguardia, nous avons entendu un jugement du Tribunal du contentieux administratif numéro 1 de Vigo qui est sorti en 2021 et qui peut répondre à la grande question formulée dans le paragraphe précédent.

La DGT a partagé une série de conseils qui aident les conducteurs à apprendre à conduire avec plus de prudence et à éviter les accidents les plus courants.

Le fait est que sur le parking du centre commercial Gran Vía de Vigo une dame s’est garée sur une place de parking pour handicapés parce qu’elle en avait envie.

Une dame a vu son parc et a appelé la police. Ils lui ont infligé une amende pour stationnement inapproprié car elle n’était pas handicapée et elle a fait appel car le centre commercial est un lieu privé et, selon elle, la police n’était pas compétente pour sanctionner une infraction au code de la route à l’intérieur de l’enceinte privée où elle avait laissé sa voiture mal garée parce qu’elle n’appartient pas au réseau routier public.

Et c’est là que La Cour a décidé de déterminer que le contrevenant s’était garé irrégulièrement sur un terrain privé utilisé par un groupe d’utilisateurs indéterminé, comme le parking du centre commercial Gran Vía, de sorte que l’infraction n’est pas restée impunie et que le conducteur a dû prendre la peine.

Après un an de tests Les drones DGT sont déjà capables d’infliger des amendes s’ils vous surprennent en train de commettre une infraction au volant, mais quel type d’amendes ces appareils peuvent-ils imposer ?

Le règlement général de la circulation détermine que les seuls espaces dans lesquels la police ne peut pas imposer d’amende sont : routes, terrains, garages, garages ou autres locaux de même nature, construits dans des domaines privés, retirés de l’usage public et destinés à l’usage exclusif des propriétaires et de leurs ayants droit.

Donc, vous savez, la prochaine fois que vous irez dans un centre commercial, il est préférable de suivre les instructions et le code de la route. Pour le bien de votre portefeuille.