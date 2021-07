La police prépare une carte d’identité avec une puce que nous pouvons emporter sur notre mobile

in

L’utilisation de paiement mobile « sans contact » est de plus en plus répandu, d’autant plus lorsqu’ils recommandent de ne pas utiliser de billets ou de pièces pour éviter le contact direct dans ce contexte de pandémie. Cependant, beaucoup ont affirmé que notre smartphone -qui fonctionne déjà pour presque tout- nous permet également de nous identifier afin que nous n’ayons à transporter aucun type de document.

Bien que l’administration publique dispose déjà d’outils tels que le DNIe pour certains processus en ligne, nous n’avons toujours pas la possibilité de avoir le DNI entièrement numérisé sur notre smartphone. Jusqu’à maintenant: le nouveau DNI 4.0 Cela nous permettra d’avoir nos données sur le mobile.

Le directeur général de la Police nationale, Francisco Pardo Piqueras, a annoncé le projet mardi au Congrès des députés lors de la présentation des budgets pour 2021.

La police nationale a expliqué cette initiative appelée Identidad Digital DNIe ,. à réaliser avec une dotation globale de 25 millions d’euros et des ressources du Fonds de l’Union européenne. De tout ce montant, 6,5 millions d’euros seront alloués au développement de divers outils, dont ce Dni 4.0. En parallèle, des travaux seront menés sur d’autres moyens tels que le DNI Express, l’intégration des tablettes dans la délivrance des documents, le paiement des redevances via les TPV et l’application ‘DNIe sur mobile’.

Bien que les détails de cette application ne soient pas encore connus, elle sera similaire à celle dont la DGT doit se munir du permis de conduire sur le mobile.

L’objectif de la Police est d’accélérer la création du DNI – comme payer les frais avec une carte ou prendre la photo dans le bureau lui-même – et nous permettre de toujours l’avoir avec nous.