La police publie une photo d’une voiture dans Aiden Leos Road Rage Shooting ⋆ .

La California Highway Patrol a publié une image du véhicule suspect dans la rage au volant, tuant la mort de Aiden Léos, 6. Les suspects ont été décrits comme un passager de sexe masculin, qui aurait ouvert le feu, et une femme qui conduisait.

«D’après ce que nous comprenons, l’homme a appuyé sur la gâchette», a déclaré le procureur du comté d’Orange Todd Spitzer (R) a déclaré jeudi, selon The Orange County Register. «Vous avez tué un petit garçon. Un petit garçon qui aujourd’hui devrait être à la maternelle. Vous vivez une immense culpabilité et consternation à propos de ce que vous avez fait et vous ne savez pas quoi faire à ce sujet.

Il s’appelait Aiden.

Aiden Leos.

Il avait six ans, il allait à la maternelle aujourd’hui ; attaché dans son siège auto dans la voiture de sa mère quand il a été abattu.

Abattu et tué.

Quelqu’un sait qui a fait ça.

Faire la bonne chose.

Faites-le pour Aiden. @foxla https://t.co/CJ5Lilxmf9 pic.twitter.com/tGwldCpugo – Gigi Graciette (@GigiGraciette) 22 mai 2021

Aiden Leos, a kindergartener in California, was shot and killed in a road rage incident yesterday. His sister says that one of the last things he said to their mother was "Mommy, my tummy hurts." https://t.co/OgOhpvQT77 pic.twitter.com/yTJ7FaciyN — Yashar Ali 🐘 (@yashar) May 22, 2021

Spitzer s’est adressé à la conductrice, lui disant qu’elle devait se rendre et qu’elle était complice. Spitzer a posé un ultimatum pour les suspects non identifiés, affirmant qu’ils avaient 24 heures pour se rendre avant qu’il ne descende avec «le plein effet de la loi».

“J’écouterai votre histoire, quelle était votre motivation et votre réflexion et pourquoi vous avez fait ce que vous avez fait”, a-t-il déclaré. «Si vous voulez prolonger cela, essayez de vous échapper, de fuir, d’obtenir une nouvelle identité, de compliquer la tâche pour les forces de l’ordre, alors la porte A va se fermer et nous irons vous chercher avec la porte B, le plein effet de la loi . “

Le véhicule suspect est décrit comme étant apparemment une Volkswagen Golf Sportswagen blanche avec des vitres non teintées. Il semble qu’il s’agisse d’un modèle 2018 ou 2019, avec une plaque d’immatriculation inconnue, a déclaré le CHP. Après la fusillade, il s’est dirigé vers le nord sur la SR-55 jusqu’à la SR-91 vers l’est en direction de la ville de Riverside, ont indiqué les autorités.

Leos a été tué par balle le vendredi 21 mai dernier, lorsque sa mère Joanna Cloonan conduisait sur l’autoroute, California State Route 55. Elle aurait dit que le véhicule suspect les avait coupés, et elle a retourné l’oiseau, a déclaré un témoin à la suite.

“Il y avait une voiture derrière moi qui m’a coupé brusquement”, a déclaré Cloonan à KABC. « J’étais dans la voie de covoiturage avec mon fils. Et comme j’ai commencé à fusionner loin d’eux. J’ai entendu un bruit très fort et mon fils a dit « Aïe ».

Aiden chevauchait à l’arrière sur un siège d’appoint.

«Il y avait de la rage au volant sur l’autoroute et quelqu’un a sorti une arme à feu et a tiré sur mon petit frère dans le ventre, et il a dit: ‘Maman, j’ai mal au ventre’», sa sœur Alexis Cloonan a déclaré à la sortie.

Un GoFundMe pour soutenir la mère d’Aiden a collecté 305 497 $ sur un objectif de 100 000 $ vendredi matin.

[Image via California Highway Patrol]

Avez-vous une astuce que nous devrions savoir? [email protected]