La Police réactive l’affaire du triple crime de Burgos en s’appuyant sur les avancées technologiques

15/12/2021

Act à 10h55 CET

Javier Fraiz

En juillet dernier, la Police a inspecté le véhicule utilisé par l’une des victimes et qui est resté devant le commissariat d’Ourense depuis 2007. Depuis hier, les agents effectuent Registres des propriétés à La Parte de Bureba (Burgos) par Ángel Ruiz, le seul qui fait actuellement l’objet d’une enquête dans l’affaire du triple crime de Burgos.

Julia dos Ramos, d’Ourense, son mari Salvador Barrio et leur jeune fils lvaro Ils ont été assassinés à Burgos au petit matin du 7 juin 2004. Ils ont subi 99 coups de couteau. Le suspect reste en prison pour le meurtre d’un voisin, pour lequel il a été condamné en 2014. La famille de Verín n’a aucune nouvelle de l’avancée de l’enquête, un manque de données qu’elle avait déjà révélé en juillet.

«Depuis cinq ans, c’est dans le secret sommaire et la police n’a pas eu de contact avec la famille depuis environ quatre ans», explique Adolfo Taboada, avocat de cette accusation particulière. « Ces disques étaient déjà faits à leur époque et, Avec lui en prison, je ne sais pas ce qu’ils peuvent trouver. Je n’ai pas demandé ni conseillé la levée du secret sommaire, car nous ne sommes pas encore près de la prescription et, tant qu’il reste, le vrai coupable ne pourra pas se reposer car il ne sait pas ce qui se fait dans l’enquête& rdquor;, ajoute.

Benito dos Ramos est l’un des frères de Julia. « Que la police fasse bouger les choses et enquête nous semble bien et nous aimons que cela soit fait, même si nous pensons qu’ils se répètent. S’ils y vont, leurs raisons auront, mais À ce jour, j’ai des idées claires sur qui cela pourrait être et rien ne m’a fait changer d’avis& rdquor ;. Plusieurs proches pensent encore que l’auteur était le fils aîné, contre lequel l’affaire a été classée sans suite il y a plus d’une décennie et qu’en fait, il exerce maintenant l’autre accusation privée.

Une inspection approfondie

La Police nationale procède à des perquisitions exhaustives, qui dureront jusqu’à jeudi, avec le espérons que les avancées technologiques de ces dernières années pourront faciliter la découverte d’une indication qui relie le suspect au triple meurtre non résolu. Des sources de l’enquête ont indiqué à l’agence . que les travaux devraient être compliqués puisque Ángel Ruiz, qui est également suspecté de la disparition d’un voisin de la ville voisine de Briviesca, est « extrêmement prudent & rdquor;.

Le corps du père, retrouvé dans la cuisine, portait 50 coups de couteau. Dans la chambre conjugale, au pied du lit, se trouvait sa femme, Julia dos Ramos, 47 ans. Elle a reçu 17 coups de couteau. Dans le couloir, le corps d’un garçon de 11 ans, lvaro. Il était le plus jeune enfant du mariage. Il avait été poignardé 32 fois au total.

Les soupçons initiaux se sont concentrés sur Rodrigo Barrio, le fils aîné du couple, qui avait 16 ans à l’époque et étudiait dans une école à Aranda de Duero. Quelques heures avant le crime, son père l’avait emmené à la gare routière.

Le jeune homme a été arrêté en 2007, à l’Université du Travail d’Ourense, où il étudiait, mais l’affaire a été classée contre lui en 2010. Il avait déménagé à Queirugás, où sa mère et son frère ont été enterrés. En ville, les proches de Julia l’ont accueilli, deux d’entre eux devenant ses tuteurs. Après avoir été arrêté, la relation a rompu avec quatre de ses oncles.

Après qu’Ángel Ruiz a été condamné en 2014 pour le meurtre en 2011, avec la voiture, d’un voisin – événements pour lesquels il est actuellement en prison -, l’accent a été mis sur cette personne faisant l’objet d’une enquête.

Preuve contre le courant enquêtée

L’une des indications contre lui est la trouver une paire de baskets dans votre maison qui correspond à la marque et au numéro avec la seule empreinte digitale sanglante que la police a trouvée à l’adresse du triple crime, et un couteau à double tranchant, un autre élément de suspicion.

Les deux autres indices qui ont focalisé les soupçons sur Ángel Ruiz sont antérieurs. Il a été auteur de graffitis insultants au panthéon de la famille assassinée, le soir même des obsèques du chef de famille, et s’était aussi disputé avec lui à propos d’un problème de frontières.

Aussi, dans l’un des enregistrements précédents Plusieurs clés ont été trouvées qui n’appartenaient pas au suspect, dont un de la mairie de La Parte de Brób, où il était petit maire, ce qui fait que la police soupçonne que Ruiz pourrait avoir en sa possession plus de clés ailleurs. L’auteur du meurtre non élucidé n’a pas forcé la porte de l’appartement des victimes.

