La police recherche le suspect et offre une récompense

La ville de Clinton, située dans l’État du Maryland, est toujours sous le choc face au meurtre brutal du boxeur Danny Kelly Jr., qui a été exécuté vendredi dernier alors qu’il se rendait avec sa femme et ses trois enfants à un dîner en famille pour célébrer le réveillon de Noël.

Selon des sources policières, Kelly Jr. Il conduisait sa voiture et voyageait avec sa femme et leurs trois enfants, âgés de 4, 7 et 9 ans, lorsqu’un autre véhicule a croisé sa route et le conducteur, sans dire un mot, en est sorti, a dégainé son arme et a tiré sur la mort.

« Des agents de patrouille ont été appelés au bloc 4400 de St. Barnabas Road. Ils ont découvert que Kelly il est resté inconscient sur le siège conducteur d’une camionnette et a été blessé par balle. Il a été déclaré mort peu de temps après dans un hôpital », indique le communiqué publié par la police locale, en charge de l’enquête.

Lors d’un dialogue avec WUSA-TV, des proches du boxeur ont déclaré que Kelly Jr. « C’était un père merveilleux. Il aimait ses bébés. Il aimait ses enfants.

Concernant sa carrière sportive, Kelly Jr. Il avait un record de 10 victoires, trois défaites et un match nul, et son dernier combat avait eu lieu en 2019, lorsqu’il est tombé aux mains de son compatriote. Nick Kisner.

« Les détectives s’affairent à identifier le suspect et le véhicule suspect. Ils enquêtent pour savoir s’il s’agit d’un éventuel cas de rage au volant », ont ajouté les agents en charge de l’affaire.

Compte tenu du besoin d’informations pour retrouver le meurtrier, la police a annoncé le versement d’une récompense pour ceux qui collaborent avec des données fiables. « Nous sollicitons l’aide de la communauté dans le cadre de la fusillade mortelle de Danny Kelly Jr., 30 ans, la veille de Noël. Une récompense pouvant aller jusqu’à 25 000 $ est offerte pour toute information menant à une arrestation et à une mise en examen dans cette affaire », lit-on dans l’annonce de la police du comté de Prince George.