La police recherche un ami du détenu pour l’écrasement mortel d’une jeune femme à Madrid

21/11/2021 à 20:06 CET

La police municipale de Madrid continue d’enquêter sur le écrasé par une fille de 20 ans tôt vendredi matin et, entre autres enquêtes, il recherche un ami du propriétaire du véhicule détenu, après avoir assuré qu’il ne conduisait pas à ce moment-là.

Comme les sources de l’enquête l’ont confirmé à Efe, la personne arrêtée a nié que les agents conduisaient son véhicule l’aube de l’indignation fatale, qui, avec d’autres enquêtes, a conduit les agents à penser que c’était un de ses amis qui conduisait et c’est pourquoi ils se sont concentrés sur sa recherche.

Cependant, l’enquête est entièrement ouverte et d’autres hypothèses ne sont pas exclues, selon les sources.

Le défunt, étudiant en médecine Âgé de 20 ans, originaire des îles Canaries, est sorti d’une voiture VTC sur le Paseo Juan XXIII vers deux heures du matin et a été renversé par une Citroën C2 noire qui a pris la fuite, et qu’en raison de l’impact s’est retrouvée avec une vitre cassée et une partie avant cabossée.

Malgré les manœuvres de réanimation qu’il a pratiquées un portier d’une ferme voisine et le Samur, la jeune femme est décédée sur le coup.

La police a demandé la collaboration des citoyens pour localiser le véhicule en fuite Et hier, samedi après-midi, un employé des services municipaux de nettoyage a signalé qu’il avait détecté dans la matinée un véhicule de ces caractéristiques garé dans la rue Ronda Sur dans le quartier de Puente de Vallecas.

Les agents de la police nationale qui se sont rendus sur les lieux ont constaté que la voiture en question avait ce qui semblait être du sang sur le capot ; le côté gauche était cabossé et le phare et la vitre du conducteur brisés, recouverts de carton et de serviettes.

Le propriétaire de la voiture n’était pas chez lui, mais peu de temps après avoir été localisé et arrêté : il a 19 ans etou avait l’assurance en vigueur.